Medio Oriente: Macron pidió frenar la ofensiva israelí y ofreció a París como sede de paz

A dos semanas del inicio del nuevo conflicto en Medio Oriente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó formalmente a Israel a entablar conversaciones directas con el Líbano y exigió que las fuerzas israelíes "abandonen cualquier ofensiva a gran escala y detengan sus ataques masivos".

En un mensaje de alto impacto emitido a través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseveró que el ejecutivo libanés manifestó su voluntad de negociar y subrayó que "Israel debe aprovechar esta oportunidad para iniciar conversaciones y lograr un alto el fuego".

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Según indicó la agencia Noticias Argentinas, el ofrecimiento diplomático surge en un momento crítico, con el desplazamiento masivo de civiles y la amenaza de una incursión terrestre inminente por parte de las tropas de Tel Aviv.

El posteo de Emmanuel Macron en las redes (X).

Francia, que busca recuperar el protagonismo en su antigua zona de influencia, busca posicionarse como pieza clave para destrabar el conflicto. "Francia está dispuesta a facilitar estas conversaciones acogiéndolas en París", declaró Macron, quien también dirigió un duro mensaje a la milicia Hezbollah para que "detenga de inmediato su escalada temeraria".

El pedido de Macron

En tanto, el mandatario fue tajante al señalar que "hay que hacer todo lo posible para evitar que el Líbano se hunda en el caos", en un contexto donde el Ministerio de Salud libanés ya contabilizó al menos 773 víctimas fatales desde el inicio de las hostilidades.

La urgencia del pedido se agrava tras conocerse que un reciente ataque israelí alcanzó un centro sanitario, donde, según informes oficiales, se registró "la muerte de al menos 12 miembros del personal médico".