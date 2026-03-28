Conmoción en Italia: profanaron la tumba de una modelo y se llevaron su cabeza

Pamela Genini, una modelo de 29 años asesinada en octubre pasado, volvió a ser noticia en Italia, luego de que en las últimas horas se descubriera que su tumba fue profanada y su cabeza robada del cementerio de Strozza, su pueblo natal, donde descansaban sus restos.

El macabro hallazgo ocurrió cuando empleados de la necrópolis se disponían a mover el féretro para llevarlo a un panteón familiar, pero al notar anomalías, como tornillos sueltos y dificultades para cerrar el ataúd, decidieron abrirlo.

El cuerpo de la joven iba a ser trasladado a un panteón familiar.

Fue en ese momento cuando se dieron cuenta que al cuerpo le faltaba la cabeza, lo que dio inicio a una nueva investigación.

De acuerdo con las primeras hipótesis, entre tres y cuatro personas podrían haber participado del hecho, aunque hasta el momento no se estableció un móvil claro detrás del hecho.

Por el momento, la causa fue caratulada como profanación de cadáver y robo de restos humanos, delitos que en Italia contemplan penas de

El asesinato de la joven

Genini, que vivía en Milán, fue atacada en el balcón de su casa por su ex pareja, Gianluca Soncin, de 52 años.

Al parecer, el hombre la acosaba y buscaba retomar la relación, y habría ingresado al departamento con un juego de llaves que tenía en su poder. Según se supo, recibió más de 20 puñaladas.

Tras el ataque, Soncin intentó quitarse la vida, pero sobrevivió y permanece detenido, imputado por acoso y homicidio.