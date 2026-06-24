Crimen en la Triple Frontera: hallan cadáver flotando en el río con un tiro en la cabeza

Un pescador descubrió el cuerpo de un hombre flotando con un tiro en la cabeza en el río Paraná en la zona de la Triple Frontera. Enseguida alertó al 911.

Se desplegó un intenso procedimiento del que participaron efectivos de la Armada de Brasil y del Cuerpo de Bomberos. Las tareas operativas de rastrillaje y rescate se concentraron con urgencia en el tramo comprendido entre Jardim Jupira y la isla Acaray, una zona cercana al Puente de la Amistad con gran circulación fluvial.

Los efectivos lograron enganchar el cuerpo para retirarlo del agua y trasladarlo directo hacia la orilla. Una vez que el cadáver estuvo en tierra firme, el personal de bomberos resguardó la escena a la espera del arribo de los peritos.

La Policía Científica llegó al sector costero pocas horas después para iniciar las primeras pericias sobre los restos encontrados. Según estimaron los investigadores forenses de manera preliminar en base a las características físicas, la víctima sería un hombre de una edad que ronda entre los 40 y 50 años.

El avanzado estado de descomposición en el que se encontraba el cadáver impidió que las autoridades lograran establecer su identidad de forma inmediata. A raíz de esta situación, los especialistas en rastros debieron levantar evidencias alternativas en el lugar para intentar dar con algún dato que ayude a saber quién era el fallecido.

Los exámenes médicos preliminares sobre la superficie del cráneo detectaron una grave herida de perforación compatible con un impacto de arma de fuego. Por este motivo, los investigadores manejan el asesinato como la principal hipótesis.

Autopsia

La determinación definitiva de la causa de la muerte y la mecánica del ataque quedarán establecidas tras los resultados de la autopsia. El estudio médico forense legal correspondiente se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto Médico Legal de Foz de Iguazú.

Los investigadores abocados al esclarecimiento del homicidio iniciaron además el cotejo de denuncias por averiguación de paradero radicadas recientemente en las localidades vecinas. Debido a la complejidad que presenta el estado del cadáver, el equipo forense deberá recurrir a estudios técnicos complementarios y análisis dactiloscópicos para identificarlo.

Trascendió que los investigadores sospechan que la víctima es un ciudadano de nacionalidad paraguaya. De todos modos, los voceros de las fuerzas de seguridad locales evitaron pronunciarse oficialmente hasta tener los resultados definitivos del laboratorio.

La causa judicial quedó a cargo de la Policía Civil de Brasil, cuyos efectivos trabajan intensamente para reconstruir la ruta que hizo el cuerpo flotando por el río Paraná. Intentan esclarecer con precisión si el crimen ocurrió en territorio brasileño o si el cuerpo fue arrojado en otro sector de la frontera.