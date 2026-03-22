Donald Trump aseguró que "la destrucción de Irán será total" si mantiene el bloqueo del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que Irán podría sufrir una "destrucción total" si no libera el estrecho de Ormuz en las próximas horas.

En una entrevista televisiva, el mandatario estadounidense reiteró que pretende que "no haya restricciones" en Ormuz y advirtió que en caso de que no se cumpla con su exigencia "pronto verán lo que pasa con el ultimátum de las centrales eléctricas".

Se trata de la segunda amenaza en el transcurso del fin de semana de Trump hacia Irán por el bloqueo de Ormuz, que en la actualidad funciona al 5% de su capacidad. Con un mensaje en sus redes sociales, el sábado ya había solicitado "la liberación del estrecho en las próximas 48 horas".

Trump volvió a amenazar a Irán para lograr la liberación del estrecho de Ormuz.

Trump consideró que "Irán ha sido muy malo durante 47 años y ahora está recibiendo su justo castigo", en referencia a los ataques que realizan junto a Israel.

Críticas a la OTAN

Por otra parte y pese a que en las últimas horas desde la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) detallaron que buscan elaborar un plan junto a 22 países para poder liberar el estrecho de Ormuz, el líder estadounidense cuestionó el rol que adoptaron desde la alianza.

"No están haciendo nada. Es una vergüenza enorme", criticó Trump.

La respuesta iraní al ultimátum de Trump

El mando operativo militar de Irán, Khatam Al-Anbiya, aseguró que si Estados Unidos cumple con su amenaza, están dispuestos a cerrar de forma definitiva el estrecho de Ormuz hasta que las instalaciones eléctricas dañadas sean reconstruidas.

Hasta el momento, el estrecho de Ormuz se mantiene bloqueado por Irán como represalia a los ataques provenientes de Estados Unidos e Israel. El paso está abierto solo para los buques de los países que no se consideran hostiles.