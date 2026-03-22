Irán desafía el ultimátum de Donald Trump y reitera que el estrecho de Ormuz está cerrado "sólo para los enemigos"

El gobierno de Donald Trump enfrenta un nuevo desafío por parte de Irán, que este domingo reafirmó su decisión de restringir el paso por el estratégico estrecho de Ormuz para embarcaciones vinculadas a Estados Unidos e Israel. La postura iraní llega en medio del ultimátum de 48 horas lanzado por la Casa Blanca para que la vía marítima sea liberada por completo.



La advertencia del mandatario estadounidense había sido difundida a través de su red social Truth Social: "Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y destruirá sus distintas plantas de energía, comenzando por la más grande", escribió Trump.

Hasta el momento, Washington evitó golpear la infraestructura energética iraní, en gran parte por el impacto que un ataque de ese tipo podría provocar en la economía internacional. El estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más sensibles para el comercio mundial de petróleo y cualquier interrupción en su funcionamiento podría alterar seriamente los mercados.

Donald Trump lanzó un ultimátum a Irán para que abriera el estrecho de Ormuz.

Desde Teherán, sin embargo, aseguran que la ruta marítima no está completamente bloqueada. Las autoridades sostienen que el paso sigue disponible para la navegación internacional, aunque sujeto a controles estrictos en medio de la creciente tensión militar en la región del golfo Pérsico.

La posición oficial fue expresada por el embajador iraní en Londres y representante permanente ante la Organización Marítima Internacional, Ali Musavi. El diplomático afirmó que "el estrecho de Ormuz está abierto para todos, excepto para los enemigos". Según explicó, los buques pueden transitar por la zona siempre que exista "coordinación con las autoridades iraníes para las disposiciones de seguridad y protección".

Musavi atribuyó la actual crisis a lo que definió como la "agresión" conjunta de Washington y Israel, y sostuvo que el control del área responde a la necesidad de proteger la soberanía iraní frente a eventuales ataques externos.

El estrecho de Ormuz.

En ese marco, remarcó que Teherán mantiene abierta la vía diplomática, aunque estableció condiciones claras para normalizar completamente la situación. "La diplomacia sigue siendo la prioridad de Irán. Sin embargo, el cese total de la agresión, así como la confianza mutua, son aún más importantes", señaló.

Para las autoridades iraníes, las operaciones militares llevadas adelante por fuerzas estadounidenses e israelíes son la "raíz de la situación actual" en el estrecho, argumento con el que rechazan la exigencia de apertura irrestricta planteada por la Casa Blanca.

Con el plazo del ultimátum acercándose a su vencimiento, Teherán reiteró su disposición a cooperar con la Organización Marítima Internacional y con otros países para mejorar la seguridad de los marinos, aunque dejó claro que el tránsito seguirá bajo el esquema de vigilancia establecido por sus propias fuerzas de seguridad.