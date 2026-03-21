Estados Unidos despliega miles de marines hacia el estrecho de Ormuz y evalúa una posible operación en Irán

El gobierno de Estados Unidos comenzó a desplegar un importante refuerzo militar hacia el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, con el objetivo de recuperar el control de una vía estratégica para el comercio global de petróleo.

La decisión se da en un contexto de máxima tensión con Irán, que mantiene restringido el paso desde hace casi tres semanas. Esta jornada, Israel volvió a marcar la cancha y la alerta crece.

Según fuentes oficiales, el operativo incluye el envío de un buque de asalto anfibio con miles de infantes de Marina y marinos, en una maniobra que podría escalar aún más el conflicto en la región.

El despliegue contempla la salida de la 11ª Unidad Expedicionaria de Marines desde San Diego a bordo del USS Boxer, que se sumará a la 31ª MEU ya en camino desde Japón en el USS Tripoli.

El objetivo central es reabrir el estrecho de Ormuz, un punto clave por donde circula cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado a nivel mundial. El bloqueo impactó de lleno en los mercados internacionales y provocó una fuerte suba de los precios.

Trump calificó a los líderes europeos de "cobardes".

En este escenario, el presidente Donald Trump apuntó contra los aliados de la OTAN por no involucrarse en el conflicto. "Se quejan de los altos precios del petróleo, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho", cuestionó, y calificó a los líderes europeos de "cobardes".

Mientras tanto, en Washington evalúan distintas opciones militares que podrían incluir desde operaciones de seguridad marítima hasta un eventual desembarco en territorio iraní o en puntos estratégicos como la isla de Jarg, uno de los principales centros de exportación de crudo de Irán.