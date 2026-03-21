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Sábado, 21 de marzo de 2026

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Combustibles: la nafta ya subió más de 16% y advierten que podría seguir en aumento

El impacto del conflicto en Medio Oriente ya se siente en los surtidores y el alza del petróleo presiona sobre los precios en Argentina. Podría haber más aumentos.

Nicolás Blanco

Los precios de los combustibles en la Argentina registraron una suba significativa desde fines de febrero, cuando comenzó la escalada del conflicto en Medio Oriente. En ese período, el valor de la nafta y el gasoil aumentó hasta un 16,2%, impulsado por el salto del petróleo, que ronda los 100 dólares por barril.

Sin embargo, vale aclarar que el incremento todavía no se trasladó completamente a los surtidores y expertos advierten que, si continúa la tensión internacional, podría haber nuevos ajustes en las próximas semanas.

Así lo precisa un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet). El mismo precisó que el litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires subió 16,2%, mientras que la premium aumentó 11,7%. En el caso del gasoil, el común registró un alza de 15,6% y el premium, de 12,1%.

Actualmente, los precios promedio en CABA son los siguientes:

  • Nafta súper: $1857
  • Nafta premium: $2011
  • Gasoil común: $1891
  • Gasoil premium: $2098


El principal factor detrás de estos incrementos es la fuerte suba del petróleo a nivel internacional. Tras haber comenzado el año con caídas interanuales de hasta 21%, el barril Brent revirtió la tendencia y acumuló un aumento del 48% en lo que va de 2026, ubicándose cerca de los 100 dólares.

Podría haber nuevos aumentos.&nbsp;
Podría haber nuevos aumentos. 

Los analistas vinculan este salto con el conflicto en Medio Oriente y, en particular, con las tensiones en el estrecho de Ormuz, una zona clave para el comercio global de energía.

En este contexto, desde el sector reconocen que todavía queda margen para nuevos aumentos. Las estimaciones indican que los combustibles podrían subir alrededor de un 10% adicional si el precio internacional del crudo se mantiene en niveles elevados.


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