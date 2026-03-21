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Sábado, 21 de marzo de 2026

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CRECE EL CONFLICTO

Israel anunció que habrá un "aumento significativo" de los ataques contra Irán

El ministro de Defensa confirmó una escalada militar conjunta con Estados Unidos. Irán denunció un ataque a una instalación nuclear.

Nicolás Blanco

La tensión por el conflicto en Medio Oriente parece no tener freno: en las últimas horas, Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, anunció que habrá un "aumento significativo" de los ataques contra Irán, en el marco de la ofensiva conjunta con Estados Unidos

La declaración se da en medio de señales contradictorias desde Washington sobre una posible reducción de la tensión en Medio Oriente. Katz aseguró que la campaña militar continuará y apuntará especialmente contra las "infraestructuras de las que depende" el régimen iraní, en una nueva fase del conflicto que ya suma varios episodios de alta intensidad en la región.

El anuncio del funcionario israelí se produjo poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, mencionara la posibilidad de "reducir los esfuerzos militares" en relación con Irán, lo que marcó un contraste con la postura expresada por Israel.

La declaración se da en medio de señales contradictorias desde Washington sobre una posible reducción de la tensión en Medio Oriente. Katz aseguró que la campaña militar continuará y apuntará especialmente contra las "infraestructuras de las que depende" el régimen iraní, en una nueva fase del conflicto que ya suma varios episodios de alta intensidad en la región.El anuncio del funcionario israelí se produjo poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, mencionara la posibilidad de "reducir los esfuerzos militares" en relación con Irán, lo que marcó un contraste con la postura expresada por Israel.El fuerte comunicado de&nbsp;Israel Katz.
El fuerte comunicado de Israel Katz.

"Estamos decididos a seguir liderando la ofensiva contra el régimen terrorista iraní", afirmó Katz, quien también remarcó que la campaña continuará junto al primer ministro Benjamin Netanyahu hasta alcanzar todos los objetivos planteados.

En ese sentido, el ministro sostuvo que buscarán "decapitar a sus comandantes" y neutralizar las capacidades estratégicas de Irán hasta eliminar cualquier amenaza contra la seguridad israelí y los intereses estadounidenses en la región.

En paralelo, desde Teherán confirmaron que fuerzas de Estados Unidos e Israel atacaron el centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan, ubicado en la provincia de Natanz.

Las autoridades iraníes aseguraron que no se registraron fugas de material radiactivo y que no existe peligro para la población cercana. Sin embargo, denunciaron que el ataque viola compromisos internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación Nuclear.

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