Donald Trump anunció que los líderes de Israel y el Líbano mantendrán una reunión crucial: ¿Cuándo y de qué se trata?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que los líderes de Israel y Líbano mantendrán una reunión crucial este jueves, en medio de las tratativas entre ambos países para intentar alcanzar un alto el fuego con mediación de Washington, luego de seis semanas de enfrentamientos en en la segunda nación, que comenzaron luego de declarada la guera contra Irán.

"Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!", anticipó Trump en la noche de este miércoles con un posteo en su cuenta de Truth Social.

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El presidente republicano no identificó a los líderes, por lo que se desconoce si se refería a sus colegas Isaac Herzog (Israel) y Joseph Aoun (Líbano), o a los primeros ministros Benjamín Netanyahu y Nawaf Salam, de la primera nación y de la segunda, respectivamente.

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y la embajadora libanesa, Nada Hamadeh Moawad, mantuvieron el martes último una reunión en presencia del secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio.

Poco después del encuentro, el portavoz del Departamento de Estado de la administración Trump, Tommy Pigott, aseguró en contacto con la prensa que "todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en una fecha y lugar mutuamente convenidos".

No obstante, de las conversaciones quedó excluida Hezbollah, organización paramilitar respaldada por Teherán y señalada por Israel como responsable de los ataques con cohetes que desencadenaron la escalada actual.

Estados Unidos, Israel e Irán habían acordado una tregua en la guerra de Medio Oriente. Pero el segundo país justificó la continuidad de las operaciones militares en territorio libanés por el lanzamiento de proyectiles desde el sur de esa nación por parte del grupo islamista.

La intensificación del ataque isrealí y la advertencia libanesa

El Ejército israelí intensificó este jueves sus ataques contra la zona de Bint Jbeil, en el sur del Líbano, con soldados de las unidades Egoz y Yahalom.

Las embestidas destruyeron "70 infraestructuras en tan solo un minuto" que la administración de Netanyahu asocia con Hezbollah, según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

En ese contexto, el presidente libanés advirtió que, para consolidar un potencial alto el fuego con Israel, será "fundamental" el repliegue de las tropas de ese país presentes en el sur del Líbano, de forma que el Ejército local pueda retomar el control de la franja fronteriza.

"La retirada de las fuerzas israelíes del territorio libanés es un paso fundamental para consolidar el alto el fuego y permitir el despliegue del Ejército del Líbano hasta las fronteras internacionales, extendiendo plenamente la autoridad del Estado y poniendo fin a cualquier presencia armada", alertó Aoun, según consignaron medios internacionales.