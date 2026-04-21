El Vaticano recordó al Papa Francisco, a un año de su muerte: "Todavía lo sentimos cerca"

A un año del fallecimiento de Papa Francisco, el Vaticano realizó una misa conmemorativa en el lugar donde el pontífice argentino vivió durante su papado. La celebración tuvo lugar en la capilla de la Casa Santa Marta y estuvo encabezada por el nuncio apostólico Luigi Travaglino.



Durante la ceremonia se leyó una homilía escrita por el cardenal Angelo Acerbi, quien evocó la figura del pontífice y la huella que dejó entre quienes compartieron con él su vida cotidiana en el Vaticano.

"Ahora no es el momento de detenernos en su vida cotidiana, que consistía en trabajo, reuniones y oración en la pequeña capilla del segundo piso (la capilla privada de Bergoglio). Estoy seguro de que el Papa Francisco le tomó cariño a esta casa, y nosotros le tomamos cariño a él. Tal permanece el espíritu de nuestras oraciones de sufragio en este primer año de su fallecimiento. Todavía lo sentimos cerca", expresó Acerbi en el texto que fue leído durante la misa por Travaglino.

La misa en recuerdo del Papa Francisco en la Capilla Santa Marta (Vatican News).

En su mensaje, el cardenal también destacó la determinación con la que el pontífice llevó adelante su ministerio a lo largo de los años. "Solo quiero recordar el valor apostólico con el que afrontó los años de su pontificado, incluso cuando, a pesar de sus limitaciones físicas, quiso llevar a cabo su misión apostólica hasta los confines de la tierra", subrayó.

El recuerdo del papa argentino también estuvo marcado por una referencia al lugar que él mismo había elegido para su descanso final. Travaglino señaló que muchos fieles dirigen hoy su mirada hacia la Basílica de Santa María la Mayor, templo donde Francisco pidió ser sepultado.

"También dirigimos nuestros pensamientos a la Basílica de Santa María la Mayor, donde el Papa Francisco deseaba ser sepultado junto a la Capilla de María 'Salus Populi Romani', que frecuentaba antes y después de cada uno de sus viajes apostólicos y que seguramente lo acogió al final de su vida", afirmó el arzobispo.

La ceremonia formó parte de las actividades conmemorativas realizadas por la Santa Sede para recordar al pontífice, cuya figura sigue siendo evocada dentro y fuera de la Iglesia a un año de su muerte.