Israel intensificó los bombardeos contra Irán pese a la presión internacional para detener la guerra

Pese a la presión internacional para detener el conflicto en Medio Oriente tras la reunión que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mantuvo para abordar los ataques contra infraestructura civil iraní, Israel intensificó en las últimas horas los bombardeos contra Irán.

La decisión se dio en medio de un momento de extrema incertidumbre por las negociaciones entre Teherán y Estados Unidos.

Nuevos ataques a objetivos clave

Esta madrugada, Tel Aviv alcanzó un reactor de agua pesada, en el centro de Irán, según informó la prensa iraní. El bombardeo, que habría ocurrido en dos tandas, no dejó víctimas fatales, de acuerdo con las fuentes oficiales.

La tensión entre Estados Unidos e Israel contra Irán creció en estos días.

Cabe destacar que esto marca un salto en el tipo de objetivos alcanzados, en momentos en que Washintong amplió su ultimátum para que Teherán reabra el estratégico estrecho de Ormuz.

El ejército israelí confirmó en redes sociales que atacó el reactor nuclear de agua pesada de Arak: "Hace poco, el ejército israelí (...) bombardeó el reactor de agua pesada de Arak, en el centro de Irán". De acuerdo con su comunicado, es "un punto clave de producción de plutonio destinado a armas nucleares".

La ofensiva incluyó además otro blanco sensible: una instalación clave del régimen iraní en Yazd dedicada a la producción de misiles y minas navales. El sitio era utilizado para la planificación, desarrollo, ensamblaje y almacenamiento de misiles avanzados destinados a ser lanzados desde plataformas de crucero, submarinos y helicópteros.

Los bombardeos se inscriben en una nueva jornada de ataques israelíes contra objetivos "en el corazón de Teherán", dirigidos a instalaciones vinculadas a la producción de misiles balísticos y otras armas. El ataque al reactor se produjo luego de que las fuerzas israelíes instaran a evacuar la ciudad de Arak, cercana a la instalación nuclear.