Trump advirtió que continuarán los bombardeos hasta que Irán acepte un nuevo pacto nuclear: "Seremos su peor pesadilla"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instó al gobierno de Irán a suscribir un nuevo tratado que ponga fin a su programa nuclear. Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el mandatario aseguró la continuidad de los bombardeos si las autoridades iraníes no aceptan los términos propuestos por Washington.

El jefe de Estado norteamericano sostuvo que Teherán tiene la oportunidad de abandonar su plan de desarrollo nuclear y advirtió sobre las consecuencias de un rechazo a la propuesta: "Veremos si quieren hacerlo. Si no, seremos su peor pesadilla. Mientras tanto, seguiremos destruyéndolos".

No obstante, el presidente estadounidense afirmó que existen canales de diálogo abiertos con las autoridades iraníes. Según la Casa Blanca, a el gobierno de Irán le urge alcanzar un consenso, una afirmación fue desestimada públicamente por los representantes de Teherán.

En medio de las negociaciones, Israel aseguró este jueves que abatió al comandante de la Armada iraní Alireza Tangsiri, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Trump también calificó a los funcionarios iraníes como "grandes negociadores". Sin embargo, aclaró que el objetivo de su administración es un pacto que garantice la libre circulación en el estrecho de Ormuz y el desmantelamiento de la estructura militar ofensiva de Irán.

A pesar de la presión ejercida, el republicano planteó dudas sobre la resolución del conflicto por la vía diplomática. "No sé si podremos hacerlo", agregando que tampoco tiene certeza de si su gobierno está "dispuesto a hacerlo" bajo las condiciones presentes.

La contrapropuesta de Irán y sus condiciones para el cese del fuego

Por su parte, el gobierno de Irán calificó la propuesta de los Estados Unidos como un esquema "unilateral e injusto". A través de la agencia semioficial Tasnim, fuentes gubernamentales confirmaron que ya se envió una respuesta oficial al plan de cese al fuego de 15 puntos que Washington transmitió mediante intermediarios el pasado miércoles.

En este documento, Teherán establece sus condiciones para detener las hostilidades. Entre los puntos principales se destaca la exigencia de finalizar los asesinatos selectivos y la implementación de mecanismos legales que aseguren que el conflicto armado no se repita en el futuro inmediato.

Asimismo, la respuesta iraní exige la determinación clara de indemnizaciones y reparaciones de guerra por los daños ocasionados durante las operaciones de febrero.

El país persa condiciona la paz a que el fin de las hostilidades se haga efectivo en todos los frentes y para todos los grupos involucrados en el enfrentamiento.

Un punto de conflicto clave en las negociaciones es el control del estrecho de Ormuz. La fuente citada por Tasnim subrayó que la soberanía sobre esta vía marítima es un "derecho natural y legal" de Irán, exigiendo que dicho estatus sea reconocido formalmente en cualquier acuerdo internacional que se suscriba.

Estas demandas se suman a los requerimientos presentados por Irán durante la segunda ronda de negociaciones nucleares en Ginebra. Aquellas conversaciones precedieron al inicio de las operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos e Israel que escalaron la tensión en el territorio iraní.

Por último, el portavoz de las fuerzas armadas iraníes aseguró que la situación actual representa un cambio de paradigma en el conflicto, afirmando que "el poder estratégico del que presumían los enemigos se ha convertido en una derrota estratégica".