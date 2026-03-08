Lula Da Silva anunció la prohibición de los casinos digitales en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inacio "Lula" Da Silva, impulsó la prohibición de los casinos online para todo el territorio para evitar que las familias "sigan endeudándose".

En un vídeo comunicado este domingo, detalló que trabajarán en conjunto entre el Gobierno, el Congreso y el Poder Ejecutivo porque "no tiene sentido permitir que el juego entre en las casas".

El jefe de Estado remarcó que estas plataformas provocan "la destrucción del hogar" por las deudas y enfatizó que "la mayoría de los adictos al juego son hombres" aunque "la cuenta recae en las mujeres" en el marco del Día Internacional de la Mujer.

"Es el dinero de la comida, del alquiler, de la escuela de los niños desapareciendo en la pantalla del celular.", lamentó en un discurso que se dio a conocer en las redes sociales.

La medida que se impulsa desde el Ejecutivo brasileño busca reflexionar sobre una problemática social y económica que puede causar en los hogares en un contexto en el que los casinos físicos no están permitidos, pero las apuestas virtuales fueron tomando mucha relevancia.