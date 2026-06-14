¡VIDEO! Murió el "Spiderman de Yemen": hacía piruetas en un volcán y cayó al interior del cráter

El influencer y escalador yemení Qaqaa Antar al Absi, conocido en redes sociales como el "Spiderman de Yemen", murió tras caer al interior del cráter Damt, en el sur del país, mientras realizaba una de sus habituales maniobras extremas sin ningún tipo de equipo de seguridad. El hecho ocurrió durante una nueva exhibición de riesgo que solía compartir con sus seguidores y que en esta ocasión terminó de manera fatal.

El joven de 30 años, se había vuelto popular en plataformas digitales por sus ascensos en formaciones rocosas, paredes naturales y zonas de difícil acceso, donde se desplazaba sin cuerdas, cascos ni elementos de protección, de una forma similar al que lo hacen las arañas, con habilidad y técnica.

Su contenido, centrado en desafíos físicos de alto riesgo, le permitió reunir más de 200 mil seguidores y consolidarse como una figura reconocida dentro del mundo del contenido extremo.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se produjo cuando el joven intentaba completar una de sus maniobras en el borde del cráter. En ese momento, habría perdido el equilibrio mientras se encontraba aferrado a la roca, lo que provocó su caída hacia el interior de la cavidad natural. La situación fue presenciada por personas que se encontraban en el lugar, quienes además registraron parte del hecho y el instante exacto de la caída en video.

Aún no hay una causa oficial confirmada sobre su muerte. Algunas hipótesis señalan que podría haber sufrido un impacto fatal durante la caída, mientras que otras versiones no verificadas mencionan posibles causas adicionales, aunque ninguna ha sido confirmada por autoridades.

Tras el accidente, se desplegó un operativo de rescate que se extendió durante varias horas debido a la dificultad del terreno. Las condiciones del cráter obligaron a los equipos de emergencia a trabajar con extrema precaución, y la recuperación del cuerpo recién pudo concretarse cerca de 24 horas después del hecho.

La noticia de su muerte generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde seguidores y usuarios despidieron al creador de contenido con mensajes de impacto y reconocimiento a su trayectoria. Al mismo tiempo, el caso reabrió el debate sobre los límites del contenido extremo en plataformas digitales y los riesgos asociados a este tipo de desafíos.

Volcán en el que se cayó el "Spiderman de Yemen"

En cuanto al lugar, el cráter Damt es una formación geológica ubicada en el sur de Yemen, a unos 220 kilómetros de la capital, Saná. Se trata de un entorno de aproximadamente 100 metros de profundidad, con paredes pronunciadas y condiciones naturales complejas, que incluyen actividad geotérmica y altas temperaturas en el subsuelo, lo que dificulta cualquier tipo de acceso.