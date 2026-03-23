Tragedia en Colombia: al menos ocho muertos y 83 heridos por la caída de un avión militar

Este lunes, un avión Hércules de la Fuerza Aérea de Colombia se accidentó al momento de despegar en el sur del país, con 125 personas a bordo. Como consecuencia del siniestro, al menos ocho personas murieron y 83 fueron rescatadas con heridas. Ocurrió en la localidad de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, zona limítrofe con Perú.

El gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, confirmó en una conferencia de prensa que en la aeronave viajaban 125 personas: 112 integrantes del Ejército Nacional, 11 tripulantes de la Fuerza Aérea y dos policías.

Según detalló, hay 83 heridos, de los cuales 14 están en estado crítico, y se registraron ocho víctimas fatales.

"Aún no se conoce las causas del accidente del avión Hércules. Fuerza a las familias de los soldados jóvenes de la Patria", expresó el gobernador.

El dato de la cantidad de ocupantes fue confirmado por el general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, quien no brindó precisiones sobre la cantidad de víctimas fatales.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, había señalado previamente que "unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro", según reportó a la prensa local.

En relación a lo ocurrido, el general Silva explicó: "No conocemos detales, salvo que tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra a un par de kilómetros del aeropuerto".

La Fuerza Aeroespacial confirmó que el avión siniestrado es un modelo Hércules C-130, con capacidad para transportar cerca de 100 pasajeros. En tanto, la Defensoría del Pueblo indicó en un comunicado que en el vuelo "se transportaban decenas de integrantes de la Fuerza Pública" y que "según información preliminar, la aeronave se precipitó a tierra poco después del despegue".

En el marco de las tareas de rescate, Nicolás Ordoñez, integrante de la guardia indígena que participa del operativo, afirmó a la prensa que "varios sobrevivientes del accidente han sido rescatados y trasladados al hospital local".