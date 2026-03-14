Tragedia en Brasil: tres argentinos murieron en un choque frontal durante un viaje a Misiones para visitar a su familia

Tres jóvenes argentinos murieron en un choque frontal en Brasil, mientras viajaban rumbo a Misiones para visitar a su familia. El accidente ocurrió en una ruta del sur del país vecino y convirtió lo que iba a ser un fin de semana junto a seres queridos en una tragedia.

El choque tuvo lugar el viernes por la noche en la ruta ERS-324, a la altura del municipio de Casca. Por motivos que todavía se investigan, el Volkswagen Fox en el que viajaba el grupo impactó de frente contra un Ford Focus.

El brutal choque frontal terminó con la vida de tres argentinos (Imagen gentileza Departamento de Bomberos de Casca).

Las víctimas fueron identificadas como Jennifer Prosin, de 22 años, y los hermanos Johnathan Gabriel Hübscher, de 22, y Lautaro Mattive, de 17. El Servicio Auxiliar de Bomberos confirmó a medios locales que la chica era pareja del mayor de los jóvenes.

Los tres ocupantes del vehículo eran originarios de Campo Grande, Misiones, pero residían en el municipio brasileño de Casca desde hacía cuatro años.

Según la reconstrucción del hecho, los jóvenes habían emprendido el viaje de regreso a Argentina para compartir el fin de semana con sus familiares.

Hipótesis del choque y estado del conductor del otro vehículo





Las autoridades indicaron que, por la posición en que fue hallado el cuerpo de Hübscher, se presume que él conducía el Volkswagen Fox. Además, los investigadores analizan si el choque con el vehículo que circulaba en sentido contrario se produjo durante una maniobra de adelantamiento.

El conductor del Ford Focus, un hombre de 50 años que viajaba solo, fue trasladado primero al hospital Santa Lucía de Casca y luego derivado a otro centro de salud en Paso Fundo, donde según las últimas informaciones permanecía internado.

Así quedó el auto en el viajaban los argentinos que murieron en el accidente.

Tras el impacto, se montó un operativo en la zona con la participación de la Policía Rodoviária Estadual, bomberos voluntarios de Casca y el personal del Servicio Móvil de Urgencias (SAMU). La Justicia continúa investigando las circunstancias que provocaron el choque.

Familiares y amigos de las víctimas volcaron su dolor en redes sociales. En Facebook, escribieron mensajes como: "Hay despedidas que duelen en el alma. Hoy me toca despedir a mis tres primos queridos. Nunca los voy a olvidar. Vuelen alto", "No hay palabras para tanto dolor. Gaby, Lauty y Jennifer encuentren toda esa paz" y "Descansen en paz primitos".