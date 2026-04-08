Una madre fue detenida tras someter a su hijo de 3 años a cirugías innecesarias y obligarlo a usar sillas de ruedas

Un grave episodio de abuso infantil médico generó conmoción en los últimos días. Una mujer de 31 años fue detenida tras ser acusada de someter a su hijo de tres años a múltiples tratamientos médicos innecesarios.

Una investigación, que se extendió entre 2022 y 2026, reveló que la mujer, identificada como Kaitlyn Rose Laura, habría inventado síntomas y enfermedades en su hijo para justificar intervenciones médicas.

Según indicaron los investigadores, entre las afecciones que aseguraba que padecía el menor figuraban convulsiones, trastornos neurológicos e incluso parálisis cerebral, diagnósticos que luego fueron descartados por especialistas.

Este tipo de conducta está asociado al Síndrome de Munchausen por poder, un trastorno en el que un adulto provoca o simula enfermedades en una persona a su cargo para obtener atención o beneficios.

Cómo se descubrió el caso

El caso salió a la luz gracias a profesionales de la salud del Cook Children's Medical Center, quienes detectaron inconsistencias en el cuadro clínico del niño.

Según los informes médicos, cuando el menor permanecía internado sin la presencia de su madre, podía alimentarse con normalidad y no presentaba los síntomas que ella describía. Incluso detallaron que el niño intentaba caminar por sus propios medios, a pesar de que su madre insistía en que necesitaba silla de ruedas.

No obstante, la mujer siguió buscando atención en distintos centros de salud, lo que derivó en procedimientos invasivos, como la colocación de sondas de alimentación y la solicitud de tratamientos extremos, incluyendo nutrición intravenosa y cuidados paliativos.

Las primeras denuncias formales contra la acusada se registraron en junio de 2025 ante los servicios de protección infantil, luego de que los médicos concluyeran que las condiciones médicas del niño eran falsas o exageradas.

Kaitlyn Rose Laura, de 31 años, está acusada de abuso infantil y de inventarle enfermedades a su hijo de 3 años (Imagen El Heraldo).

Unos meses después de dicha denuncia, una docente también alertó a las autoridades locales al notar que el menor se desenvolvía con normalidad en el entorno escolar.

Por su parte, el niño fue retirado de la custodia de su madre en febrero de 2026 y trasladado a una familia de acogida. Según informaron las autoridades locales, desde entonces comenzó a mostrar signos de recuperación.

En tanto, el caso continúa en investigación y las autoridades locales informaron que la acusada podría recibir nuevas imputaciones.