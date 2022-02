En abril del 2016, se abrió un restaurante llamado First Dates en Madrid. En este lugar las personas van a contar historias vitales. Algunos fueron a contar sus experiencias amorosas que los dejaron con el corazón partido en dos, se sentaron frente a Carlos Sobera y se desahogaron en el lugar en busca de ayuda. En el último tiempo, una chilena, Brígida, dejó con la boca abierta a todos.

La mujer admitió que estaba segura que Marcos, un hombre de 34 años, no era una persona como para ella. Cuando lo conoció se dio cuenta que no conectaban de igual manera ya que el tenía otro tipo de energía. A pesar de eso, Brígida quiso conocer más al hombre pero fue un poco difícil porque Marcos no era de hablar mucho y contar sus intimidades.

.

"No le ha pasado nada. Yo creo que a toda la gente le ha pasado algo interesante, algo raro. Que no te haya pasado nada con una vida larga... no lo creo. Yo creo que sí le ha pasado", dijo la chilena.

Ante el silencio del muchacho, Brígida le preguntó si alguna vez vivió un hecho paranormal, ya que a ella si le tocó vivir ciertas experiencias "extrañas" a lo largo de su vida. Ella admitió que está conectada con espíritus, afirmó haber visto a fantasmas que aún están por su alrededor.

Ante la confesión de la mujer, Marcos se sintió atraído por la conversación al desconocer el mundo de los fantasmas. Como nunca le tocó vivir algo similar, quería conocer todo acerca del tema porque le parecía muy interesante.

.

Cuando Marcos mostró interés en lo que decía la mujer, ella le contó que de pequeña se cruzó con un ovni en la playa de San Antonio, en Chile. Allí estaba el ser extraño con una nave gigante que tenía unas luces que llamaban la atención desde lejos. "Yo no lo recuerdo, pero he tenido algún tipo de conexión", afirmó la mujer.

Marcos no termina de creer en la historia y dijo que cree ser pura imaginación de ella, pero que duda de que eso pueda ser real. De todas formas, no descarta la posibilidad de que sea cierto.

.

"Yo creo que ha sido su imaginación, aunque no descarto que pudiera ser", dijo Marcos. Cuando Brígida supo el pensamiento de Marcos entendió que no puede entenderlo porque no le tocó vivir una experiencia así. No es común que suceda este tipo de experiencias por eso Brígida considera ser una de las "elegidas".