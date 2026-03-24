Afortunado jugó $1.300 en la Quiniela Poceada porteña y ganó más de $16.000.000

La Quiniela Poceada de la Ciudad volvió a captar la atención de miles de apostadores este lunes 23 de marzo. En una jornada marcada por la expectativa, el sorteo n.° 9576 arrojó resultados que beneficiaron a un único gran ganador, mientras que el premio máximo para los ocho aciertos quedó sin dueños, incrementando el pozo para la próxima jugada.

Los veinte números que conformaron el extracto oficial de la Lotería de la Ciudad fueron: 01, 12, 16, 24, 26, 28, 30, 35, 48, 49, 52, 55, 56, 64, 67, 72, 82, 85, 87 y 96.

Un afortunado con siete aciertos: el premio más alto de la noche

A pesar de que el primer premio de $245.818.482,57 fue declarado vacante al no registrarse apuestas con ocho aciertos, la suerte estuvo del lado de un solo jugador en la categoría de siete aciertos. Este único ganador se adjudicó la suma total de $16.130.078,95, convirtiéndose en el máximo beneficiario de la edición Nocturna.

Por debajo, en la categoría de seis aciertos, se registraron 16 ganadores. Cada uno de ellos percibirá un premio de $91.559,81, repartiendo así un pozo total de $1.464.957 destinado a esta franja.

Extracto oficial de la Quiniela Poceada de La Ciudad del lunes 23 de marzo de 2026.

Es importante destacar que, según la normativa de la Lotería de la Ciudad, los ganadores tienen tiempo para cobrar sus aciertos hasta el 23 de abril.

Además, para aquellos premios que superen el monto de $1.400.000, como es el caso del ganador principal de esta noche, el cobro deberá gestionarse en la sede central de Av. Santa Fe 4362, previa solicitud de turno en el sitio web oficial.

Cómo jugar por el pozo estimado de $259.800.000 de la Quiniela Poceada de la Lotería de la Ciudad

El pozo principal acumulado continúa en ascenso y para el próximo sorteo, programado para el miércoles 25 de marzo, se estima una cifra de $259.800.000. Quienes deseen participar por esta recompensa millonaria deben conocer algunos puntos importantes:

El apostador debe elegir 8 números entre el 00 y el 99. La jugada se basa en los resultados de la Quiniela de la Ciudad (edición Nocturna). Se gana si esos 8 números seleccionados aparecen dentro de los 20 números sorteados en el extracto oficial. El valor de la apuesta es de $1.300,00. Además del premio mayor por 8 aciertos, existen pagos secundarios para quienes logren 7 y 6 aciertos.

Las apuestas pueden realizarse en todas las agencias oficiales autorizadas hasta poco antes del inicio del sorteo que se realiza a las 21:00.



