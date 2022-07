Los vecinos de la zona sur de Tamaulipas, estado mexicano, se mostraron completamente sorprendidos, luego de ver unos extraños objetos entre una enorme y particular nube.

Además, llegaron a ver unas raras luces en el cielo, las cuales asustaron a más de uno. Aquellos que estaban presentes al momento del paranormal episodio, no dudaron en capturar las insólitas imágenes.

Precisamente en esa zona, existe la famosa creencia de que en la playa Miramar hay una base extraterrestre. Si bien nunca se confirmó esta particular teoría, lo cierto es que varios especialistas han asegurado que esto era cierto. Además, no es la primera vez que se registran objetos voladores no identificados en aquella zona.

Debido a ello, y, por supuesto, a las impresionantes imágenes que se difundieron en las últimas horas, el terror de los residentes de Tamaulipas es aún más grande.

Los teléfonos celulares de los presentes lograron captar perfectamente la presencia de una enorme nube negra, la cual tenía una extraña forma, y estaba repleta de insólitos objetos.

Tras conocerse las imágenes, la asociación de investigación OVNI aseguró que lo que había en el cielo eran objetos voladores no identificados.

Las paranormales imágenes se hicieron viral en las redes

Hace algunos pocos días -precisamente, el viernes pasado-, las redes sociales se vieron repletas de los videos que filmaron los habitantes de Ciudad Madero, en Tamaulipas.

El asombro de los usuarios se pudo ver claramente reflejado en sus comentarios, ya que todos ellos pudieron ver cómo iban avanzando las gigantescas nubes, sobre la tierra y el mar.

De hecho, hubo quienes confesaron que nunca habían visto algo así. "Impresionante la avasallante nube, llegando a playa Miramar", escribió un usuario en Twitter, mientras que una internauta le contestó: "Esa nube no parece real, es más bien un fenómeno OVNI. Las nubes no se mueven así".

El hombre obtuvo cientos de "me gusta".

Sin embargo, algunos usuarios indicaron que no parecían ser precisamente OVNIS, sino que podría tratarse de un espectáculo de la naturaleza: "Parece escena de alguna película apocalíptica", comentó una mujer, y varios coincidieron con ella.

Asimismo, la directora de la Asociación de Investigación Científica OVNI también habló del extraño video en sus redes sociales, y aseguró que en el cielo se podía ver una clara nave extraterrestre: “Quieren ver una nave en vivo y en directo, la respuesta de nuestros amigos del espacio”, escribió Nembra Del Carmen Jiménez Castro.