Banda de rock fue a ensayar a una casa durante la madrugada y un fantasma los atacó

Una banda de rock vivió una aterradora situación paranormal mientras realizaba un ensayo en una casa durante la madrugada. El episodio quedó registrado en un video grabado por uno de los integrantes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según se puede observar en las imágenes, los músicos se encontraban reunidos cerca de las tres de la mañana cuando comenzaron a percibir una presencia extraña dentro del lugar. La situación generó desconcierto y miedo entre los integrantes, que decidieron interrumpir el ensayo, asustados e impactados por lo que estaba sucediendo.

El ensayo que terminó en un susto: una banda de rock grabó el momento en el que un fantasma se "manifestó" de forma violenta

El material fue compartido en TikTok por uno de los integrantes de la banda, bajo el usuario "oliver_martinezzzz", acompañado por la frase: "Lo que nos pasó en un día de ensayo a las 3AM".

En el video, que dura apenas unos segundos, se observa que los músicos ingresan a una de las habitaciones de la casa tras escuchar un ruido extraño. Al dirigirse hacia el interior, se encuentran con una escena que los deja paralizados.

Uno de los cajones de un ropero comienza a abrirse y cerrarse por sí solo, de manera violenta, sin que haya ninguna persona manipulándolo. La situación generó sorpresa inmediata y obligó a los presentes a cortar con el ensayo para grabar lo que estaba sucediendo.

Para descartar cualquier tipo de broma o intervención externa, quien graba decide mostrar la parte trasera del mueble, evidenciando que no había nadie escondido ni empujando el cajón desde otro sector.

El video no tardó en viralizarse y generó múltiples reacciones entre los usuarios, que debatieron en redes sociales si se trataba de un fenómeno paranormal real o de algún tipo de truco.