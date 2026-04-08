Escuchó un ruido en el baño en plena madrugada, se levantó a ver y encontró algo aterrador

En un video que no es apto para personas impresionables, se puede ver el momento en el que un joven se despierta en plena madrugada por una serie de ruidos extraños que provenían del baño de su casa.

El joven, intrigado y con cierto temor, decidió levantarse para averiguar qué estaba ocurriendo. Sin embargo, lo que encontró al abrir la puerta lo dejó completamente aterrado. La escena, que quedó registrada en su celular, fue compartida posteriormente en redes sociales, donde acumuló millones de reproducciones y comentarios.

Se despertó a la madrugada por un ruido extraño, fue al baño y descubrió algo aterrador

De acuerdo a las imágenes que difundió en su cuenta de TikTok (@leaanrrito), todo comenzó cuando el joven estaba en su habitación y escuchó golpes provenientes del baño. En pocos segundos, la situación escaló: la puerta empezó a moverse de forma violenta hasta que terminó abriéndose sola.

A pesar del miedo evidente, el joven decidió acercarse y revisar el lugar. Mientras avanzaba, sostuvo su teléfono celular para grabar lo que estaba pasando. "Estoy con mucho menos miedo que antes, ahora lo afronto más rápido esto... voy a tratar de grabar", se lo escucha decir en el video.

Al ingresar al baño, lo que captó la cámara generó escalofríos entre los usuarios. Detrás de la cortina de la ducha, una figura oscura parecía proyectarse desde arriba, como si se tratara de una sombra de gran tamaño.

"Miren lo alto que es, no lo puedo creer... hijo de p... quién sos hijo de p...", exclamó visiblemente alterado. Sin embargo, cuando intentó comprobar si había alguien, notó que no se veían pies ni ninguna presencia concreta.

Finalmente, decidió correr la cortina para despejar las dudas, pero la figura ya no estaba. "No puedo creer que no haya nadie", agregó, todavía impactado por lo ocurrido.



