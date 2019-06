Michelle Melany Schendelbek, la joven de 20 años oriunda de Wanda, Misiones, que se encontraba desaparecida desde el último jueves y que se creía que podría estar secuestrada en Paraná por una red de trata, apareció este lunes en Córdoba tras un intenso trabajo de búsqueda.

La información fue ratificada tanto por la Policía cordobesa como por la familia de la chica. Fue hallada por la delegación de la Policía Federal en la localidad de Villa María. Por el caso habían sido alertadas varias provincias: Entre Ríos, Santa Fé, Corrientes, Misiones y Buenos Aires.

"Está muy asustada, casi no pude hablar con ella. No tiene su DNI, no tiene ropa. No sé qué pasó, pero la encontraron", expresó Mabel, su mamá. En diálogo exclusivo con CrónicaTv, la mujer aseguró que la Brigada Especial de comando de la Policía Federal la llamó para darle la noticia de que su hija estaba "sana y salva". Al momento, "está viajando con un grupo de psicólogos".

La joven esta viajando "con un grupo de psicólogos" (Twitter).

Luego de hablar telefónicamente con su hija, contó: "estaba huyendo de la gente que la estaba amenazando. No sabemos nada más, ella solo lloraba, no pudo decirme mucho".

También, relató que su hija había convivido durante un año con una ex pareja, hasta que, hace un mes aproximadamente, "decidió volver al hogar materno". Una de las teorías, es que la joven estaba huyendo de su ex novio cuando decidió huir de su casa.

Melany era intensamente buscada desde la tarde del jueves pasado por las fuerzas de seguridad nacionales e Interpol, en lo que se creía que podía ser un caso de trata. Lo último que se sabía de ella era que había tomado un micro hacia Córdoba, desde la ciudad El Dorado, con escala en Paraná.

Justamente, desde la capital entrerriana, el padre de la veinteañera, Miguel Schendelbek, recibió el siguiente mensaje: "Pa, estoy en Entre Ríos, me ponen suero ¡Ayuda!".

Ahora, tras la aparición de la jóven en Villa María, el hombre agradeció enormemente a todos los argentinos que se preocuparon y colaboraron con la difusión de su rostro. “Estamos muy emocionados. Agradecemos de corazón a todos”, afirmó.