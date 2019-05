Un periodista fue atacado por un grupo de desconocidos que al parecer intentó asaltarlo y lo lesionó con un hacha mientras circulaba en bicicleta por la zona del dique Cipolletti, en la localidad mendocina de Luján de Cuyo, tras lo cual la policía detuvo este miércoles a cuatro hombres como aparentes autores del ataque.

El violento incidente ocurrió en la tarde del martes, cuando Andrés Gabrielli, un periodista de radio Nihuil y canal Siete, se desplazaba en bicicleta y fue sorprendido por los hombres que lo golpearon con el hacha.

El ataque le provocó un corte importante a Gabrielli, quien recibió asistencia médica de urgencia y unos 30 puntos de sutura a la altura de la oreja.

LEÉ TAMBIÉN: Lo mataron por un celular de 16 años de antigüedad

En tanto, el director General de la Policía, Roberto Munives, explicó este miércoles a radio Nihuil que por el asalto al periodista había "cuatro detenidos" y confirmó que habían utilizado "un hacha" para lesionarlo.

A su vez, Gabrielli comentó en su programa radial que vio a "dos tipos que venían por la banquina en dirección a mí y dos que venían enfrente. Operan en banda".

LEÉ TAMBIÉN: Caen padre e hijo por liderar banda que robaba en el oeste del conurbano

"Cuando uno de los tipos me pega, le grita a los que están enfrente 'dale ahora', como esperando a que cayera", reveló el periodista y detalló que logró escapar a tiempo de sus atacantes. El periodista calfiicó a los asaltantes como "pirañas" porque, dijo, "no es que me iban a robar, me iban a liquidar".