El automovilista que en la madrugada del domingo último atropelló y abandonó al vigilador Luis Rojas, de 29 años, cuando iba en su moto por la Autopista del Oeste, se entregó el viernes por la noche en la comisaría de El Palomar y fue liberado tras declarar, informaron fuentes policiales y judiciales.

El hombre que estuvo prófugo casi una semana fue identificado como Mariano Barletta, y este viernes se presentó en la seccional con el abogado que lo representa para ponerse a disposición de la fiscalía.

Según las fuentes, los oficiales judiciales de la fiscalía 8 de Morón le tomaron declaración indagatoria, le realizaron una extracción de sangre y le notificaron sobre las actuaciones en su contra por el delito de lesiones culposas. Poco después, el acusado fue liberado y no podrá cambiar de domicilio ni salir del país, hasta que termine la investigación, que comenzará con el peritaje del Chevrolet Celta color rojo que fue entregado horas antes por el padre de Barletta.

En tanto, Mónica Barreiro, la esposa del vigilador atropellado por el automovilista que huyó y arrastró 400 metros la motocicleta en la que circulaba la víctima, dijo que su marido continúa internado y "evoluciona lentamente". "Está dolorido, le están haciendo nuevos estudios y viene evolucionando lentamente. Ahora están investigando porque le agarró anoche una convulsión, y sigue con dolor en el hombro y un pulmón lleno de liquido", explicó la mujer.

"Mi marido me contó que venía en el carril lento y que de repente lo chocan de atrás y vuela para el lado del guadarrail, donde se golpea en el pulmón, y que vio que el auto se llevaba la moto puesta, pero no se acuerda nada mas", relató la mujer. "Es un milagro que la moto no haya explotado. Sé por los chicos que ayudaron a mi marido que el conductor bajó para desenganchar la moto y que luego se subió al auto y se escapó. Por lo que dicen podría haber estado borracho o drogado", agregó.

Borracho al volante lo atropelló y escapó con la moto prendida a su auto pic.twitter.com/AGqsY93Guw — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 2 de mayo de 2019

Barreiro, que también trabaja en el sector de seguridad privada, adelantó que esperan en las próximas horas ver las cámaras de seguridad del Acceso Oeste. "La primera vez que vi el video me puse a llorar de impotencia, sentí mucha bronca, porque se escapó y no lo auxilió", concluyó la mujer.

Rojas, que continúa internado en el Centro Médico Integral Fitz Roy de la ciudad de Buenos Aires, fue atropellado cuando circulaba en su moto Honda CG 150 por el Acceso Oeste, a la altura de la localidad bonaerense de Haedo, mientras iba a su trabajo. Todo fue observado por un grupo de jóvenes que iba detrás en otro vehículo, quienes decidieron filmar el momento de la huida y seguir al desaprensivo conductor, al que obligaron a detenerse en la banquina, lo que quedó registrado en imágenes que se viralizaron en las redes sociales.