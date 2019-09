Los abuelos de la recién nacida que fue hallada asfixiada en el patio de una vivienda de Tucumán fueron señalados por la Justicia como los prinicipales sospechosos del crimen. Los peritos descartarían que la madre del pequeño, de 14 años, haya sido la autora del homicidio.

Los peritos y especialistas coincidieron en señalar que la menor, por el parto complicado que tuvo, no se estaba en condiciones de causarle la muerte a la hija y, mucho menos, desplazarla hasta el fondo de la casa de su vecina.

En tanto, la fiscal Adriana Giannoni consideró que los abuelos de la beba fueron los autores del crimen y agregó: "uno de ellos la mató y que el otro buscó deshacerse del cuerpo".

Los vecinos aseguraron que escucharon ruidos extraños cerca de las tres de la mañana el día que se concretó el crimen. En ese momento, el único que habría estado en el domicilio es el padre de la adolescente, mientras que la madre estaba en la clínica cuidando a su hija.

La versión de que él se encontraba trabajando a esa hora fue totalmente descartada ya que determinaron que el hombre pidió licencia jueves y viernes en la empresa para la que trabaja y se reintegró a sus funciones el sábado por la mañana.

La funcionaria detalló que no encontraron indicios para sospechar que la madre adolescente tuvo alguna participación del hecho. Según pudieron recopilar, los vecinos y autoridades de la escuela a la que asistía la adolescente manifestaron a medios locales que no sabían que la madre de la beba estaba embarazada y detallaron que eran cuatro las personas que estaban al tanto del embarazo: la adolescente, su ex novio y los padres.