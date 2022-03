Dos mujeres fueron detenidas en el marco de la causa por el crimen de un financista que fue hallado asesinado de un tiro en el pecho en noviembre pasado en un departamento del barrio porteño de Almagro, donde había sido citado para realizar una operación de compra y venta de dólares.



En tanto, en el marco de la investigación, continúan la búsqueda de un hombre, pareja de una de las detenidas, que también está bajo sospechas de haber participado del crimen de Carlos Walter Molina (34).

Las detenciones se concretaron en dos departamentos ubicados en la calle Bonifacio al 1300, en el barrio porteño de Caballito, y en Julián Álvarez al 1300, de Villa Crespo.

Fuentes policiales indicaron personal de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, en conjunto los grupos tácticos de la División de Operaciones Especiales Metropolitana (DOEM), llevaron a cabo dos allanamientos en el marco de los trabajos efectuados para lograr el esclarecimiento del crimen del prestamista.

El Juzgado Nacional Criminal y Contravencional 10, a cargo de Fernando Caunedo, ordenó los allanamientos para la detención de las dos mujeres y el secuestro de material valioso para la causa.



Un investigador indicó que una de las detenidas, de nombre Julieta (30), utilizaba el alias "Camila" para llevar adelante negocios con la víctima.

La investigación sigue su curso para dar con la pareja de la segunda detenida, un hombre señalado como uno de los autores del homicidio, añadieron las fuentes.

¿Cómo ocurrió el crimen del financista en Almagro?

Molina fue asesinado el 20 de noviembre del año pasado, luego de ser citado al departamento "C" del piso 10 de un edificio ubicado en la avenida Díaz Vélez al 3700, en el barrio de Almagro.



Si bien en un primero momento se investigó la hipótesis del robo, los investigadores no descartaron otras posibilidades, ya que a la víctima se le encontró dinero encima.



"En el bolsillo tenía 34 mil pesos y 100 dólares y en el auto otros 98 mil pesos", confirmó un investigador.



Los pesquisas no descartan que haya llegado al lugar con una cifra superior, que se la hayan robado y le hayan dejado algo con el objetivo de desviar la investigación.