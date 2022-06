En las últimas horas salió a la luz un impactante video que muestra el momento del crimen de Martín Mora Negretti, apuñalado el domingo pasado en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, adonde había ido a pasar el fin de semana largo y el Día del Padre junto a su familia. Por el asesinato hay un sospechoso de 21 años, detenido, además de los menores que estarían implicados.

La víctima fue apuñalda alrededor de la 1.50 del domingo en el cruce de Rawson y Sarmiento, en el centro marplatense, luego de discutir con un grupo de chicos que lanzaban hielos y bombas de agua desde un balcón de un séptimo piso. En el mismo episodio, Bruno Valle, el amigo de la víctima fatal sufrió una lesión leve, y tras ser asistido por los médicos fue dado de alta.

Un joven de 21 años fue detenido como presunto autor material del asesinato, luego de que tres adolescentes acusados del mismo hecho se declararon inocentes ante la justicia y lo apuntaran como sospechoso. Los menores fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación (CAD) y sometidos a una serie de peritajes psicológicos y psiquiátricos.

Además, en ese contexto, se complicó la situación judicial de Brisa Vera González (23) novia del ahora detenido.

La mujer había quedado imputada por haberle robado el celular a la pareja de Mora Negretti durante la pelea callejera. Sin embargo, a lo largo de la investigación se determinó que la joven también participó del crimen. Por lo tanto, fue imputada como coautora del homicidio.

Por su parte, el fiscal Marcelo Yáñez Urrutia, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil marplatense informó que la autopsia arrojó que Martín “ murió por una herida de arma blanca de gran tamaño a la altura de la clavícula, que lesionó una arteria que va directo a los pulmones, lo que causó un derrame interno, por lo que no llegó a ser intervenido quirúrgicamente”.

”Además de la herida mortal, el cuerpo presentaba otros cinco cortes más”, indicó el fiscal, y agregó que hasta el momento se secuestró “solo un arma blanca, la cual está siendo analizada por los peritos y, a su vez, se sigue buscando otra cuchilla o cuchillo”.

Para el fiscal, “todo indica que en el hecho se habrían utilizado más elementos punzo cortantes, además del secuestrado”.

Qué dijo el papá de la víctima del crimen en Mar del Plata

Los restos de Martín, oriundo de Mar del Plata pero residía hacía dos años en el Gran Buenos Aires donde trabajaba para una entidad bancaria, fueron velados desde este martes por la madrugada en la cochería Roldán, situada en la avenida Luro 4036 de esa ciudad bonaerense.

Luis, el padre de la víctima dijo esta mañana que los agresores no se encontraban alcoholizados ni drogados, por lo que estaban “muy conscientes” de sus actos.

”A mi hijo lo mataron peor que a un perro. Mi hijo salió a festejar su cumpleaños (cumplió treinta el sábado) y volvía con su novia, su amigo y la novia de su amigo, y bajaron estas lacras y lo mataron a puñaladas”, indicó Luis consternado en la puerta en la puerta de la sala velatoria.

”Quiero que se haga justicia y que todos estas lacras la paguen, ya se sabe que no estaban drogados ni alcoholizados, es decir, que estaban muy conscientes de lo que hicieron, no pueden salir libres. Las leyes deben de cambiar para que estas lacras no queden libres”, pidió el hombre.