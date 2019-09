@melinardguez

La mujer del pizzero que fue asesinado de un disparo en la cara en su negocio de Banfield, debió tomar la díficil y dolorosa decisión de vender el local donde "formó su familia y vivió cientos de momentos llenos de amor" junto al fallecido y el hijo de ambos, de seis meses. La viuda abrió su corazón en una profunda conversación que tuvo con Crónica, detalló los motivos de la determinación y reveló el diálogo clave que tuvo con la víctima antes de su muerte.

Casi dos meses después de que Crónica publicara de forma exclusiva la noticia del asesinato de Adrián Albanese, de 40 años, su esposa Verónica Fernández, de 38, decidió poner en venta la pizzería Don Albanese situada en Alsina y Peña. "Fue una decisión muy difícil porque nuestra vida juntos trascurrió dentro de ese lugar. Sin embargo, hay varios motivos que me impulsaron a hacerlo: no sé administrar un local de rubro gastronómico, me quedé sin un centavo, estoy envuelta en deudas y, cada vez que entro al local, recuerdo una y otra vez todo lo que pasó. No tengo ganas de continuar con mi vida pero necesito salir adelante por mi hijito Salvador", relató quebrada en llanto.

"Este último tiempo me invadió el dolor y las deudas. No pude pagar el alquiler de la casa en la que vivía mi familia porque nuestro sostén era Adrián. Volví a vivir a Capital Federal, a la casa de mis padres situada en Parque Patricios. Manejar un local del rubro gastronómico es muy difícil y no tengo las ganas ni las fuerzas para poder continuar lo que impulsó mi marido", detalló.

Luego, reveló una charla clave que tuvo con el fallecido antes de su muerte: "Tuvimos un diálogo con Adrián, el cuál me hace sentir que él estaría de acuerdo con mi decisión. Prometimos vender la pizzería si, por algún hecho de seguridad, alguno de los dos sufría algún daño".

Continuó: "De igual forma, el motivo de la inseguridad nunca fue motivo para no iniciar el proyecto. En nuestro país, estas cosas son moneda corriente y uno no puede vivir con miedo. Nuestra pizzería tenía alarmas y cámaras de seguridad, era la primera vez que eramos víctimas de un robo".

Al concluir, tal cual como acordó con su marido, la mujer puso la pizzería a la venta y pidió a los interesadosen comprarla que se comuniquen con ella a través de su mail veronica_fercos@live.com o a su celular 1164012068.

La pizzería donde se formó su familia

Adrián había comprado la pizzería hace dos años atrás, en 2017. Según detalló Verónica, era un local al que no le estaba yendo muy bien. Sin embargo, gracias a la fuerza, energía e iniciativa de su marido, el negocio salió a flote y estaba en pleno crecimiento al momento del asesinato. "Él era el experto y se puso el negocio a la cabeza. Sin embargo, el éxito que estaba teniendo el proyecto fue fruto del esfuerzo y el amor de ambos", contó la mujer.

"Cuando empezamos a salir, el adquirió la pizzería. Nuestro noviazgo transcurrió en ese local. Trabajabamos de domingo a domingo. Abríamos a las 6 de la mañana y cerrabamos a la madrugada. Mientras que él amasaba, yo lo ayudaba con el teléfono. Aunque no teníamos una vida común, eramos muy felices allí dentro", recordó.

El local estaba en pleno crecimiento al momento del crimen.

Pese a que su familia, que vivía en Capital Federal, le insistió a Verónica para que no se mude porque "en la Provincia había muchos más hechos de inseguridad", la mujer quiso estar cerca de su marido y se fue a vivir con él. Un tiempo después, quedó embarazada y hace seis meses la pareja le dio la bienvenida al mundo a Salvador.

Adrián junto a su hijo Salvador.

"Antes del crimen, estabamos en nuestro mejor momento. Adrián era muy inquieto, se encargaba de comprar los productos necesarios al mejor precio y, cuando no estaba en a pizzería, estaba repartiendo folletos. Compró hornos nuevos, teníamos tres líneas de WhatsApp que explotaban y promociones a toda hora. Estabamos facturando muy bien, nos encontrabamos en una situación de pleno cremiento. A él se le ocurrían ideas nuevas para generar más ingresos todo el tiempo", detalló.

Adrián trabajaba en la pizzería de domingo a domingo.

"El rubro gastronómico es muy complejo pero él tenía el caracter y la capacidad necesaria para sacar el negocio adelante y, así lo hizo. Cada vez ganábamos más y vivíamos mejor gracias a todo el trabajo invertido", agregó.

Lamentablemente, la etapa de crecimiento y la felicidad de la familia se derrumbó por completo de un día para otro: la noche del Día del Amigo, cuando Verónica estaba esperando a su esposo con unos mates en su casa pero éste nunca llegó.

Durante esa madrugada, tres ladrones entraron a robar al negocio, uno de ellos le pidió al hombre su alianza de matrimonio, y mientras que Adrián intentaba sacársela de su dedo, fue asesinado de un disparo que impactó contra su cara y le provocó la muerte inmediata.