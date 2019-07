El padre del represantante de " El Pepo", que falleció durante un accidente de tránsito en la localidad bonaerense de Dolores, repudió que el cantante haya acusado de conducir la camioneta a su hijo Ignacio Abosaleh, señaló que el artista "no merece su respeto" y manifestó que tiene que pagar una concena en la cárcel. En tanto, el hermano del fallecido, tildó al líder de la banda como "cobarde".

Durante una entrevista brindada a Santo Día por Crónica HD, Omar Abosaleh, el padre de uno de los jóvenes que murió durante el accidente, se refirió al video en que " El Pepo" señala a su hijo fallecido y lo acusa de haber manejado la camioneta. "Acusó a mi hijo muerto de conducir la camioneta, no merece mi respeto. Yo creo que estaba bastante lúcido cuando lo dijo. Si estaba en estado de shock, no decía lo que dijo. A esta altura, no espero que me llame", aseguró. Agregó: "Quiero que pague. No es una cuestión personal, todos los conductores irresponsables deben pagar sus errores en la cárcel, es la única manera de cambiar esta sociedad".

En tanto, el hermano de la víctima, también apuntó contra el cantante y aseguró: "Nadie se comunicó con nosotros, lo sentimos como un acto de cobardía por parte de El Pepo. Expresó un desinterés total por una persona a la que llamaba amigo. Esa actitud nos genera una gran bronca e impotencia".

En cuanto a la relación que la víctima fatal tenía con el cantante, su padre contó que ingresó a la banda hace dos años atrás y le pidió a su hijo que "se aleje de esa gente". "No me gusta este chico, salió de la cárcel por drogas, no te va a hacer bien", contó que le advirtió a Ignacio. Sin embargo, el joven de 30 años aseguró que, en ese entonces, " El Pepo" no tomaba alcohol ni ingería ninguna sustancia ya que estaba en rehalitación. "En marzo de este año, comenzó a consumir estupefacientes otra vez. Le dije a mi hijo que se vaya de la banda y él me constestó que no podía porque tenía que llevar plata a su casa", continuó.

El orgullo de la familia

La familia del joven fallecido recordó a la víctima durante la entrevista y destacaron que el chico comenzó a ir al cuartel de voluntarios del barrio cuando tenía 8 y se convirtió en bombero cuando tenía 25.

Luego, expresaron que el joven presenció momentos muy trágicos mientras intentaba apagar llamar y salvar vidas y detallaron un suceso en particular. "En una ocasión, le tocó rescatar a una joven en la ruta panamericana. Al llegar y dar con el cuerpo sin vida de la víctima, se dio cuenta que se trataba de su mejor amiga. Le costó mucho superar ese momento", relataron.