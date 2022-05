El escándalo por la nueva denuncia contra el futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa alcanzó este viernes mayor voltaje. El abogado Roberto Castillo, cuya representada acusó en la Justicia al jugador de Boca Juniors de haberla violado a intentado asesinar, aseguró que el deportista procuró sobornar a la presunta víctima a través de su "mano derecha" para evitar que la joven llevara su situación a los tribunales.

"Trataron de manipularla, aprovechando su vulnerabilidad, para que desistiera de accionar legalmente", enfatizó el letrado en declaraciones a Crónica HD.

Y agregó: "Una supuesta mano derecha del denunciado, en un café de San Telamo, le apoya cinco mil dólares arriba de la mesa. Le agarra el celular; le borra material de la galería. Y le dice: ‘Para Villa, esto es un vuelto’".

El abogado evitó brindar la identidad del supuesto allegado del jugador. Pero dijo que fue enviado por el acusado para "manipular" a la denunciante.

El letrado tomó contacto con Crónica HD luego de salir de la Fiscalía N° 3 del partido bonaerense de Esteban Echeverría, donde había concurrido para escuchar la declaración de la médica del hospital Penna que atendió a la joven que denunció al delantero.

La profesional de la salud, contra lo que estaba previsto, no brindó su testimonio al argumentar que no podía asistir. "Está de viaje y tiene fiebre", contó Castillo que adujo la médica cuando avisó que no podía declarar de manera prersencial ni virtual.

"Tiene que ratificar lo que escribió en la historia clínica. Pero, a su vez, tiene que manifestarnos en qué estado recibió a la víctima. Su testimonio es sumamente valioso", sostuvo el abogado.

El letrado cerró: "Yo le dije a la fiscal que la espero unas horas (a la médica). Si no es hoy, que sea mañana".

Minutos después, el abogado partió rumbo a los tribunales del partido bonarense de Lomas de Zamora, donde está previsto que, desde las 11.45 de este viernes, su defendida sea sometida a una pericia psiquiátrica.

El objetivo de la Justicia es saber si el relato de la mujer es verídico, o sea si fabula o no, un procedimiento habitual en estos casos. Para esto, la defensa de Villa ya presentó peritos de parte que estarán presentes en el procedimiento.