El cuerpo descuartizado de una joven que estaba desaparecida desde el jueves pasado fue hallado por pescadores en la ribera del Río Limay, a la altura del paraje China Muerta, a 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Neuquén. La víctima fue identificada como Laura Cielo López, de 18 años, quien residía en Plottier y de quien no se sabía nada desde el jueves a la noche.

Al respecto, Melisa, hermana de la víctima, manifestó en diálogo con el programa La Primera Mañana, cómo fueron los últimos días antes del asesinato. “Quiero que la gente nos ayude y se junte. Que de esto no pase tiempo y no se olvide. Es algo tan doloroso que parece una película de terror”, explicó.

“Tengo a mi padre dopado, y a mi hermana. Yo trato de estar estable, pero es una situación horrible”, remarcó la joven.

La escuela donde iba Cielo, cerrada por duelo.

En cuanto a los momentos previos al crimen, la chica subrayó que “nos tuvieron todo el día en la policía, y estuvieron todo ese tiempo para decirnos que era mi hermana cuando ellos ya sabían. En vez de salir a buscar quién lo hizo nos estuvieron investigando a nosotros, revisando los teléfonos buscando pistas, no sé de qué”.

“No tenemos idea de nada, solo nos dijeron que encontraron un cuerpo, todo cortado, que le falta el torso. Para reconocer el cuerpo nos mostraron ropa y un anillo de mi hermanita que reconocimos”, indicó con tristeza la hermana.