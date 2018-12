Rodrigo Eguillor, hijo de la fiscal Paula Martínez Castro, quien se desempeña en los juzgados de Lomas de Zamora, fue acusado de abusar sexualmente de una joven de 22 años oriunda de Ituzaingó. Tras la denuncia, el joven, de 24 años, decidió hacer un descargo en la red social Instagram.



El vivo de Instagram es una historia en sí misma.

La denuncia que presentó Eguillor.

"¿Quieren saber cómo es la historia? Si quieren saber cómo es la historia, posta, posta. Si quieren que les diga la posta, se las cuento. Si no, sigan hablando y díganme 'violín' y todo eso. Total, no tienen ninguna prueba. No hay ninguna causa en judiciales. ¿Quieren que les cuente? ¿Quieren que les cuente, o no? Sí, me garcho modelos", continuó, mientras leía los mensajes y agitaba frente al lente algo que se parecía a un porro.



Juró por su abuelo y por su perro que nunca le levantó una mano a una mujer, y explicó desde su punto de vista cómo fue el hecho por el que se lo imputa: "La salvé. Ustedes me están acusando de algo y la policía me decía 'flaco, vos sos un héroe'. La salvé, la saqué del balcón. Si yo no estaba ahí, la mina moría. Es más, si era un tipito de ustedes, las larvas con cero músculo, la piba se moría. La piba iba al gimnasio, tenía buen orto. La cuestión: cuando la intento sacar, ahí entra la policía, rompe la puerta. Suben los bomberos, nos atan con dos sogas y ahí entramos. Listo, se terminó, no hay mucho más para contar".