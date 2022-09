Un incendio generado por una explosión ocurrida esta madrugada en la refinería New American Oil (NAO), en la localidad neuquina de Plaza Huincul, provocó la muerte de tres empleados petroleros.

Mientras los bomberos trabajaban para apagar las llamas, las autoridades confirmaron la muerte de tres personas que eran intensamente buscadas, y cuyas identidades eran: Gonzalo Molina, de 31 años; Fernando Jara, de 34; y Víctor Herrera, de 58 y quien estaba cerca de jubilarse.

El subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana de la provincia, Martín Giusti, señaló sobre los trabajadores fallecidos que "se trataría de operarios que estaban adentro de la planta al momento de la explosión".

Por su parte, el intendente Gustavo Suarez, Bomberos Voluntarios y parte del comité de crisis encabezan una conferencia de prensa para brindar detalles de la tragedia en la planta.

El voraz incendio comenzó alrededor de las 4, y desde entonces los socorristas trabajan en la zona. Una de las dificultades para combatir las llamas es que no hay suficientes camiones con agua.

Según informó el portal Río Negro, la refinería que pertenece a NAO había sido intimada la semana pasada por la subsecretaría de Ambiente de Neuquén por no haber dado respuesta a una serie de irregularidades que se habían detectado en la última inspección.

Entre ellas, una laguna de aguas contaminadas con hidrocarburos ubicada a metros de la antorcha del complejo.

Las llamas quemaron seis camiones de combustible que estaban en el lugar y dos socorristas fueron derivados al hospital local por sendas descompensaciones durante las tareas contra el fuego.

Varias dotaciones de bomberos voluntarios de Plaza Huincul y Cutral Co trabajaban en el lugar para intentar apagar las llamas. Los camiones con agua no se alcanzaban a reponer.

Autoridades que combaten el fuego pidieron a los vecinos que no se acerquen a la zona para no exponerse, y no interrumpir la tarea de Bomberos y de Defensa Civil.