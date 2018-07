Tras el crimen cometido por el ex cantante de Viejas Locas, una animación llamada "Wonder Pity", que emula al emblemático "Wonder Boy", muestra al detenido circulando en bicicleta, matando a la víctima y juntando hongos para no perder la cordura. Entrá y enterate de qué se trata.

El juego que muestra cómo Pity va sorteando obstáculos.