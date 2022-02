Lucas Benvenuto tenía 12 años cuando Roberto Santy Lozano lo encerró por ocho meses en la parte de atrás de su librería. Fue en el año 2005 cuando ocurrió el crimen. Santy Lozano nació en 1968 en Potosí, Bolivia y dijo que lo conoció a Lucas en una sala de chat de Internet. El mayor de edad había citado a Lucas en una dirección que nunca existió, le ofreció $200 para abusar y violar de él. Sin voluntad del menor, lo violó y grabó la tragedia.

Imagen de Lucas con Roberto.

Durante esos ocho meses Lucas no fue buscado por su familia de Mataderos. Su mamá era adicta y no tenía un respaldo familiar como para que se dé cuenta de la gravedad de lo que ocurría en la vida del menor.

En el encierro, Benvenuto cumplió 13 años y mientras el seguía atrapado en ese calvario, otros tantos chicos pasaban por esa librería. Lucas contó que vio muchos videos más que mostraban abuso sexual provocado por Santy Lozano con otros chicos.

En septiembre del 2005, Lucas no aguantó más y se escapó del horrible lugar en el que estaba. El hombre que abusaba de él lo siguió hasta su casa y llegó allí diciendo que el chico le robó mucha plata. Luego, el hombre seguía insistiendo por el regreso de Lucas, pero él nunca volvió.

"Nadie de mi familia me buscó. Llegué a mi casa y mi mamá se estaba drogando", contó Lucas en una entrevista con Infobae.

Lamentablemente, no era la primera vez que Lucas vivía algo así, ya que un año antes su profesor de música, Marcelo Rocca Clement, había abusado del chico.

El es el profesor de música que abusó de Lucas.

En 2012 Lucas denunció a Rocca Clement y el profesor de música fue condenado a 6 años de prisión por el Tribunal Oral Criminal N°3. Finalmente, acumuló 14 años y cuatro meses de condena por los delitos que cometió con tantos niños. En 2020 el hombre salió de la cárcel porque habían pasado los años correspondientes.

Ese mismo año, Lucas denunció al dueño de la librería escolar también. Lo acusó por patrocinio de moral y la policía lo buscó en su local en donde encontraron las pruebas necesarias para corroborar la denuncia. En el establecimiento había una computadora llena de videos con pornografía.

Santy Lozano declaró y no se negó a ninguna pregunta. En cuanto a Lucas dijo que el era su novio. Afirmó “haber conocido a Lucas Benvenuto a mediados del año 2005 en una sala de chat gay de citas para mayores de edad”, según un documento de la causa. Luego declaró que la relación era de "consentimiento mutuo".

Finalmente, admitió haber abusado del adolescente, pero niega haberlo encerrado en la parte de atrás del negocio. Según él, Lucas era "libre".

Condena de Santy Lozano en 2017.

Por lo contrario, la víctima dijo que no era cierto lo que declaró el abusador. Luego, el menor tuvo que realizar una pericia psiquiátrica, el resultado dijo que su integridad psicosexual pudo haber sido afectada por lo que vivió el chico.

“El imputado publicaba en su librería anuncios ofreciendo trabajo para chicos entre diecisiete y veintiún años de edad, y elegía únicamente aquellos que era jóvenes y homosexuales, a quienes les daba trabajo por un corto plazo, durante el cual mantenía relaciones sexuales con ellos y luego los despedía”, decía otro de los documentos de la causa.

El es Roberto Santy Lozano.

En noviembre del 2017, el Tribunal N°21 cerró el caso. Santy Lozano fue condenado a 15 años de cárcel por haber cometido abuso sexual contra un chico de 13 años. El hombre no pudo salir del país pero tampoco estaba preso porque el fallo no estaba firme aún.

El año pasado se confirmó la condena por Casación pero, después de que la Sala III de la Cámara Criminal rechazó varios de los planteos de la defensa del acusado, la abogada de Santy Lozano ahora va por la Corte Suprema para defender a su cliente.

La abogada de la UBA dijo que, en primer lugar, Roberto no sabía de la edad de Lucas para acudir a la inconstitucionalidad de la edad mínima para consentir una relación sexual. Además, peleaba por reducir el monto de pena.

Fernando Fiszer, el fiscal ordenó que el planteo de la abogada de Santy Lozano se declare inadmisible. “El tiempo insumido en esta instancia destacado por la defensa, lejos de implicar un déficit del órgano jurisdiccional, refleja el arduo y pormenorizado trabajo de este Tribunal de acuerdo a los recursos que tiene su alcance”, dijo la autoridad fiscal.

Mientras tanto, la víctima está expectante de la decisión de la Sala III. "Siento una tristeza profunda, terrible, por la Justicia que tenemos en Argentina. Es increíble que haya tenido que esperar todos estos años para ver mi historia finalmente en Casación. En 17 años me pasaron un montón de cosas, eso no me lo va a devolver nadie. Siento vergüenza por haber tenido que esperar tantos años. En el medio intenté suicidarme tres veces", dijo Lucas.