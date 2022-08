Luis Mario Vitette Sellanes es el hombre de traje gris que 13 de enero de 2006 cometió el "Robo del Siglo" en el Banco Río de Acasusso junto al resto de la banda, sobre el que Neflix sacó un documental "Los Ladrones: La verdadera historia del robo del siglo".

"Es apologético del faso y del delito. El director se fumó un churro me parece. Si lo ves parece que si te fumas un porro y agarras armas de plástico te robas un banco", dijo en diálogo exclusivo con cronica.com.ar Vitette, desde Uruguay donde vive, "retirado del delito" según afirmó. Al cumplir la mitad de la pena por se extranjero fue expulsado a su país y si regresa a Argentina queda preso.

"Te planeta que hubo un cerebro y cuatro pesados del delito. No es una cuestión romántica. No es me hago un lifting en la cara , me fumo un porro y me robo un banco. No es así. Documental no es, es un docuficción. Hay muchas cosa que no fueron así", opina Vitette desde San José de Mayo donde tiene la joyería.

Entre las cosas que señala: "el negociador del grupo Halcón dice que caimos por nuestro ego. La causa dice que nos delató Alicia Di Tullio. Si manejas la causa a los 10 minutos queres cambiar de canal"

Vitette junto a su hijo y su esposa en Uruguay.

"Que digan que dos personas sin antecedentes penales le indican a cinco del hampa qué hacer. Es apologético. No es un pibe se fuma un porro y robamos. Es un delito grave, es para comerse 15 años de cana. No hay plata que pague eso", resalta.

"Se que lo que hice está mal y es pecado, yo soy muy creyente. Dios todo lo perdona, eso pensaba antes cuando me andaba en alguna. Pero me casé, tengo un niño de seis años al que me encanta llevarlo a la escuela, tengo una joyería. He sido un estúpido que me he perdido la vida. A mis hijos mas grandes jamás los puede llevar porque estaba preso o prófugo. He sido el peor" se define.

"Yo deje en los 90 la cocaína y el alcohol, toma un litro de wisky por día . Ya ni te acordas de lo que hiciste", sostiene el hombre que pasó decádas tras las rejas.

Vitette dice que lleva tdos los días a su hijo a la esuela. Que con los más grandes no lopudo hacer porque estaba preso o prófugo.

De todos los integrantes Vitette es quien ha salido más en los medios, es verborrágico, irónico y siempre dice y no dice lo que hizo. Pero si resalta que ya no tiene que ver con ese mundo. En cuando el robo de joyas a Mirtha Legrand dice que no se acuerda. "Dicen que el viagra te ataca la memoria", sostiene pero minutos después afirma: "no iría su programa. Soy muy respetuoso de la señora televisión. No tengo ninguna virtud para ir a la mesa de ella. Ella dice que las joyas tenían un gran valor sentimental. Yo le respondí por las redes que también un gran valor económic , mi reducidor en argentina me pagó un platal".

¿Cómo fue el robo del siglo?

Pero del Robo del Siglo dice: "Recuerdo segundo a segundo ese día. No está en la película Guillermo Francella que es una comedia. Ni en el documental que no llega a contar ni la mitad. Está mi libro donde conté mucho, pero siempre quedan cosas por contar"

"El cerebro fue Fernando Araujo, pero a mi no me contactó él que es un gil con antecedentes menores, me convocó el Doc, que es un hampón pesado. Nos llevó un año de planificación. Invertí 100 mil dólares, vendí dos camionetas y otras cosas que tenía", afirma.

"Ibámos a abrir las 408 cajas que había, pero se abrieron sólo más de 100. Yo siempre estuve en la negociación arriba. Abajo se rompió el percutor que había diseñado el marciano, el ingeniero Sebastián García Bolster. Lo traían de Villa Gesell cuando lo detuvieron, hicieron un simulacro de fusilamineto y nos delató a todos. El juez no lo aceptó como prueba pero escuchó los mismos nombres que decía Di Tullio", sostiene y agrega: "nos fuimos 15, 40 pero el grupo Halcón entró a las 19, podriamos haber seguido. El control lo tenía el hombre de traje gris que yo personifiqué , iba soltando rehenes".

En el banco quedaron las armas de juguete y una frase "En barrio de ricachones, sin armas ni rencores. Es solo plata, no amores". "Fue idea de Araujo, pero es un plajio al robo de Niza, muy parecida y con el mismo sentido", señala.

"Al banco entramos, primero Raúl de la Torre y el doc, despúes yo con el Nene, el otro uruguayo que nunca cayó. Úlltimo Araujo. El Marciano entró por el túnel y Zallo nos esperaba en la camioneta", enumera y su memoria falla cuando él quiere.

"Dónde se reapratió la plata, no me acuerdo. Fue en partes iguales menos para El Nene porque solo iba a entrar pero al final también participó un poco antes. Zallo cobró por ser el chofer aunque la justicia lo puso como participe primario", relata.

"Vienen casi todos a visitarme. A Araujo la última vez que lo vi fue en Colonia que me ofreció un punto de la película a cambio de que la promocione, eran 200 mil dólares que nunca me llegaron. Con De La Torre estuvimos un tiempo distanciados pero ahora nos mandamos audios todo el tiempo. Con Alicia prefiero no hablar más", dice sobre su vinculo con aquel robo.

Pero una vez fue su casa un hombre de su época "de mala vida" para invitarlo a "regresar". "Mi mujer lo hechó a patadas. Mi esposa trabaja, está estudiando literatura, ella no tiene nada quie ver con ese mundo. La conocí porque ella trabajaba en el lavadero al que yo llevaba la ropa. Fue después del robo", dice sobre Elicet con quien tiene a su hijo menor.

Vittette 4 de agosto cumplió 67 años "estoy próximo a jubilarme". Dice que aportó en Argentina y Uruguay. "Esta mal mi querido país, yo soy argenurguayo", sostiene que todas las mañana lee los diarios de Buenos Aires.

Según cuenta en esta vida que lleva ya desde hace años retirado del delito: "me levanto a las 7, desayuno, leo las noticias y salgo para lo joyería. Me ocupo de los clientes, los pagos . A las 12 vuelvo con comida a casa y llevo al nene a la escuela. Regreso al negocio, a las 14 abro otra vez, a las 17 pongo un cartel que enseguida vuelvo y voy a buscar a mi hijo al colegio. Nos quedamos un rato mas el negocio a y las 18 volvemos a casa y hacemos los deberes. Los dos más grandes no me dan mucha bola, tienen su vida"