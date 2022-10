Patricio Leonel Reynoso comenzará a ser juzgado desde el jueves como único acusado del femicidio de su pareja Pilar Riesco.

La joven de 21años murió tras caer del balcón del cuarto piso de un edificio en marzo del 2020 en el barrio porteño de Nueva Pompeya.

"Lo que espero es que se haga Justicia. Estoy convencida que a Pilar la mataron y que hay pruebas suficientes para demostrarlo", dice a Cronica.com. ar Adriana Chiaverano la mamá de la víctima.

El hecho ocurrió cerca de las 16.30 del domingo 15 de marzo de 2020, días antes del decreto que dispuso el aislamiento por la pandemai, cuando la joven cayó del balcón del departamento "E" del cuarto piso. "No se suicidó, sino que la mataron”, sostiene la mamá en referencia a lo que se dijo al inicio de la investigación.

"Estoy tranquila, sé que el derecho me asiste. La autopsia, las pericias criminalíticas, lo que se mintió en esta causa desmuestran que fue un femicidio. Yo fui clara desde el primer día, no mentí, no tengo nada que esconder", afirma Adriana y agrega: "la Justicia tiene en sus manos las pruebas, es la que tiene que determinar qué pasó".

El debate estrá a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 18 porteño, compuesto por los jueces Domingo Altieri, Luis Márquez, y Darío Medina. Las audiencias continuarán durante los tres jueves siguientes y serán transmitidas por Zoom.

"Yo pedí que fuera presencial, pero no será así. Considero que no se garantiza que los testigos no escuchen a otros antes de declarar, que esten aislados, sin injerencia de nadie queno lo pude garantizar la virtualidad. ¿Cómo se que está solo?. Es legal, la Corte autoriza este tipo de juicios, pero la pandemia terminó. La vida de las personas merece un tratamiento más importante", considera la mamá.

"El pidió ser trasladado a los Tribunales", sostine Adriana. Reynoso, de 34 años, llega al debate imputado por el delito de "homicidio doblemente calificado por el vínculo y por haber mediado violencia de género", que prevé la pena de prisión perpetua. Según trascendió el imputado seguirá las audiencias de manera virtual desde el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza, donde se encuentra detenido.

Patricio Reynoso acusado del femicidio de Pilar Riesco.

La virtualidad no le permitirá a la mamá estar frente al acusado de asesinar a su hija. "Yo hubiera querido. Desde lo que pasó no lo ví más. Hay cosas que me gustaría preguntarle en la cara. Me hubiera gustado verle la cara al que destruyó a mi familia", sostine la mamá.

"Ni él ni su familia me dieron las condolencias, ni aún cuando decían que se suicidó", agrega.

"Mi familia se desmembró. Mis hijos varones se fueron vivir fuera del país , cansados de la falta de Justicia. Mi hijo más chico un día me dijo que se tenia que ir, que le hacia mal estar acá. Yo solo quiero la felicidad para mis hijos donde sea que estén. La segunda vive acá. Todos sufrimos la pérdida de Pilar. El dolor es eterno", sotiene la mamá.

"El juicio para mi es cumplir con Pilar, ella se merece Justicia, como tantas chicas que les han quitado la vida y de las que nadie habla. A Pilar no me la devuleve nadie. Pero laJusticia que cumple hace la sociedad más segura, hay menos asesinos en la calle", dice.

"Para mi no es fácil. Se que para la familia de él tampoco. La vida es distinta para todos desde el 15 de marzo de 2020. Estas acciones sin límites tienen consecuencias terribles incluso para los propios", sostiene la madre.

"Tengo que devolver a mi hija con actos la ayuda que mi hija me da.Pilar está más presente que nunca.Si Dios me dejó acá es por algo, trabajar para que la Justicia haga lo que tiene que hacer", considera.

En relación a su hija, dice: "Extraño todo. Cuando paso la puerta de mi casa y ella no esta. Tomar mate juntas, nuestras charlas enteras, viajar juntas".

La investigación





Según la investigación Reynoso había regresado de bailar a las 8, se acostó a dormir y cuando se despertó comenzó una discusión prolongada con la joven, con quien convivía.



El imputado afirmó que Riesco comenzó a increparlo, a gritarle, a decirle que no lo quería y que incluso en un momento le arrojó un portarretratos con una foto de ellos, tras lo cual fue al balcón y se tiró al vacío.



Para la fiscalía y la querella, Reynoso "le propinó golpes varios" que le causaron "múltiples" lesiones, y luego la arrojó desde el balcón.



Para el fiscal, las lesiones que presentaba la víctima, "revelaban que el imputado habría ejercido una fuerza mayor a la desplegada por Riesco durante la agresión física previa al desenlace fatal, que excedía la que podría esperarse en el marco de una acción de defensa".



Tanto el fiscal como la querella coincidieron que en la pericia realizada por la Unidad Móvil Criminalística de la Policía de la Ciudad a las pocas horas del hecho indicó que "no había rastros papilares sobre la superficie de la baranda del balcón", por el que cayó la víctima.



"La ausencia de éstas, acredita la versión de que en realidad fue empujada", sostuvo el fiscal en el pedido de juicio oral.