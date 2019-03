El 16 de febrero siete hombres abusaron sexualmente de un joven de 25 años que se encontraba en estado de ebriedad en la localidad cordobesa de Sebastián Elcano. Luego de que un video de la violación se difundiera por toda la ciudad, la víctima decidió el 18 de marzo denunciarlos.

Su hermana demostró indignación ya que todavía no hay ningún detenido. "Siguen libres como si nada. Hay un video en el que se puede ver a cuatro de los agresores abusando de mi hermano. Esto debería ser prueba suficiente para que ellos tengan su condena", lamentó la mujer Cadena 3.

La fiscal Fabiana Pachettino que lleva adelante la causa afirmó sobre el episofio: “Algunos violaron, otros filmaron y algunos incitaban a que el hecho sucediera, según la investigación inicial”. Además, precisó y agregó que los acusados no fueron detenidos, pero no descartó arrestos y más imputaciones.

LEÉ TAMBIÉN: Aberrantes detalles de la violación grupal de un hombre en Córdoba

De esta manera la fiscal está esperando los resultados de los peritajes practicados a los teléfonos celulares y para determinar el grado de participación de cada uno en el hecho que investiga.

Lo que contó la hermana sobre la noche del abuso

"Él se junta con conocidos a tomar. Mi hermano se pone en estado de ebriedad. No puede mantenerse en pie. Y estas personas se aprovechan para cometer lo que cometieron, el delito", comienza a relatar la joven.

"Lo atan de las manos, se burlan, lo tratan como que es un cordero, como si hacer lo que le hicieron a él y hacérselo a un animal es lo mismo. Se ve a cuatro personas imputadas, las tres que están ahí y la que filma", indicó.

LEÉ TAMBIÉN: Lo violaron entre siete y viralizaron las imágenes por las redes sociales

"Es lo poco que puedo contar de lo que se ve en el video. Él pide que lo suelten porque le están haciendo mal a la espalda y el brazo, grita. Una persona le baja los pantalones, le pega chirlos (...)", explicó.

"Y en base a eso, después no conformes, no sé que más habrá pasado. En la comisaría se explayó un poco más, con nosotros no, porque entiendo que debe tener una vergüenza grande", destacó.

Además, la mujer señaló es que los abusadores son "conocidos" del pueblo "de toda la vida" y "son todos mayores de edad", el mayor, de unos 50 años.

Después de los sucedido, uno de los acusados lo llevó a la casa de la madre del joven, a la que le manifestó que el muchacho se había "caído de la bici".

"'Lo traemos aca porque se cayó de la bici. Es un buen chico, pero cuando se chupa se pierde'", dijo la hermana que argumentó quien lo llevó en ese momento.