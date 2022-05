La periodista de TV Pública y de Radio con Vos, Leticia Martinez, fue víctima de una estafa digital en la que usaron los datos de sus tres tarjetas, dos de débito y una de crédito, para hacer compras a través de la aplicación de Mercado Pago por un total de 60 mil pesos, que hasta el momento no logró recuperar. Es por eso que hizo un descargo en Twitter en el que relató el calvario que debe afrontar no sólo para que los bancos implicados le reconozcan su reclamo y le devuelvan el dinero, sino también para advertir a otros usuarios.

¿Cómo comenzó la estafa?

A través de un hilo en el que se explayó por la red social del pajarito, Martínez contó cómo fue víctima de la estafa, para la que hoy no obtiene respuesta. Según contó, el primer robo impactó en su tarjeta crédito por un monto de 15 mil pesos.

Leticia Martínez, la periodista estafada.

"Abro hilo para contarles cómo me chorearon en las tres tarjetas (dos de débito y una de crédito) La de crédito fue la primera. Me aparecía un gasto por más de 15 lucas hecho en Solo Deportes, que no era mío. Bloqueo la tarjeta y denuncio que ese gasto no es mío. Hasta ahí no me llamó tanto la atención, ya me había pasado. De última no se paga el resumen hasta que lo solucionen", comenzó el relato de Martínez. Sin embargo, el delito no quedó ahí, sino que cada vez se fue agravando más.

"El tema empeoró cuando descubro que en la tarjeta de débito habían hecho otra compra más por @mercadopago también en Solo Deportes por un valor similar", agregó la periodista. De acuerdo al texto que escribió inmediatamente se comunicó con la empresa Solo Deportes para que cancelen la compra que claramente ella no había realizado.

"Desde Solo Deportes me dijeron que no podían cancelarla porque si bien la compra figuraba con mi tarjeta, no finguraban mis datos. Es decir, que a mitad de mes me chorearon de una 15 lucas más", sostuvo. No obstante, el calvario del cual fue víctima, no termina ahí.

Cabe destacar que hasta el momento la tarjeta de débito y de crédito que habían sido corrompidas correspondían a las cuentas que tenía en el Banco ICBC Argentina. Pero la pesadilla no había finalizado ahí, sino que el jueves a la noche cuando quiso pagar en un local con una tarjeta de débito del Banco Nacion, la única que le quedaba, no tenía dinero en la cuenta.

"Cuando voy a pagar me dicen "saldo insuficiente". Entro al home banking, y tenía dos gastos más de alrededor de 15 lucas TAMBIÉN en Solo Deportes, más uno de cinco lucas en otro local. TODOS hechos a través de Mercado Pago", sostuvo.

En ese contexto, dio de baja las tres tarjetas, mientras está a la espera que las entidades bancarias le reconozcan el delito del cual fue víctima.

"Ahora estoy a la espera (después de mil llamados a ambos bancos) p/ que me reconozcan que me estafaron en más de 60 lucas con mis tarjetas y para que me devuelvan la plata del débito que me dejaron vacío", contó.

Respecto a las causas de cómo podrían haber accedido ílicitamente a su cuenta bancaria desde donde hicieron transacciones que ella desconce, la periodista relató una serie de hipótesis que barajó. "No se cómo hace el robo. Primero pensé que quizás en algún local de comida di mi tarjeta (cuando no traen el posnet a la mesa, no hay que hacerlo) pero imposible que eso haya sucedido con las tres".

En esa línea, destacó: "Lo cierto es que de las 5 compras, 4 fueron al mismo local @SoloDeportesOk y TODAS a través de @mercadopago. No aparecen en el mío, porque no se hicieron con mi MP, sino con los datos de mi tarjeta".

Además, continuó: "Para completar, cuando denunciaba a Banco Nación en Twitter, al toque una cuenta falsa de Banco Nación me pedía mi número de teléfono para hacerme otra estafa. Increíble. Hice este hilo porque estoy re caliente, pero también para que estén atento/as porque están a full con las estafas digitales y claramente la seguridad de los bancos @ICBCArgentina, @BancoNacion y de @mercadopago no son suficientes".

"Espero que se hagan cargo y me devuelvan lo que me corresponde", concluyó.