Una declaración de otra presunta víctima de Sebastián Villa puede complicar más la situación del futbolista frente a la Justicia. Se trata de una joven que fue invitada a una fiesta en la casa del delantero la misma noche en que su ex pareja Tamara Doldan denunció la presunta violación.

De esta manera, se presentó en la UFI N°3 de Esteban Echeverría la joven, cuyo nombre se encuentra resguardado por la Justicia y solo fue identificado como F., declaró ante la fiscal del caso Vanesa González sobre el episodio.

Doldan había señalado que cuando terminó de ser abusada salió de la habitación y vio a un grupo de chicas que ella no sabía que estaban en el lugar, dentro de las que estaban la mencionada denunciante.

El fuerte testimonio de otra mujer que acusó a Villa de abuso sexual

Según informó Infobae, la joven dio detalles sobre el presunto intento de violación que sufrió por parte de Villa, en tanto que aclaró que prefirió no denunciar al futbolista por temor a que secomplique su situación laboral.

"Esa noche salí del boliche ‘Kapital’ en San Telmo, de trabajar con mi mejor amiga. También estaba la novia del seguridad de Villa, apodado Vikingo. Él le dijo a ella que los jugadores de Boca estaban ahí en el country y que necesitaban presencia y que nos pagaban el Uber", explicó la mujer, quien había llegado al lugar junto a otra joven.

Sobre esta línea, F. continuó: "Nos pusimos a tomar, a bailar y Villa bailaba con las chicas, Tamara estaba ahí con él. Estuvimos un rato ahí. En un momento él se fue a la cocina con una de las chicas, que no recuerdo el nombre y estuvo ahí con ella, tuvieron relaciones".

Al relatar el momento del presunto abuso, la joven sostuvo que en el living de la casa le dijo a Villa si le regalaba una camiseta, ya que ella es hincha de Boca, a lo que el futbolista le habría respondido, según su testimonio, que "había una en la habitación".

"Me agarró del brazo y de dos empujones me metió, fue dos segundos. Cerró la puerta y me empezó a besar, yo le dije que no quería estar con él, que solo quería la camiseta. Me quería besar, yo me quería correr y el me besaba igual en la boca", declaró F.

Por su parte, la joven denunciante añadió que "no entendía que le decía que no, estaba muy borracho", y que "se bajó los pantalones y se subió encima" de ella.

"El en un momento me arrancó la bombacha. Le decía que no pero él seguía. Me tenía agarrada de los brazos y, si bien me apoyaba, no llego a penetrarme porque yo me corría", enfatizó.

En ese sentido, siguió en su relato: "Le pedía que se pusiera el preservativo o que se sacara el buzo. Eso lo hice para que ocupe sus manos y yo poder salir de la habitación".

A pesar de que no se formalizó una nueva denuncia contra el futbolista, este testimonio, expresado bajo juramento, por lo que puede ser fundamental en la resolución del caso de Tamara Doldan.

A su vez, la indagatoria que iba a realizarse el 24 de junio fue suspendida por la fiscal porque Villa debía jugar un partido con Boca y pidió postergar la citación.