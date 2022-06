Luego de la operación de su hijo por la golpiza en la puerta de un boliche de Rosario, Valeria Mazza confirmó este martes que el joven de 20 años deberá someterse nuevamente a una intervención quirúrgica en la mandíbula a raíz de una fisura en la zona afectada.

En esta ocasión, los cirujanosl Hospital Universitario Austral de la localidad bonaerense de Pilar donde atienden a Tiziano Gravier, le colocarán al paciente una placa de titanio.

Así lo señaló la modelo y empresaria, que en diálogo con Canal 3 de Rosario aseguró que “mañana lo tienen que intervenir nuevamente para ponerle una placa de titanio”.

De acuerdo a la palabra de la madre de la víctima, la secuela en la mandíbula de su hijo habría sido advertida durante un control médico en el marco de la rehabilitación para sanar su lesión. Allí notaron en una radiografía la presencia de una fisura.

La noticia habría sido un revés emocional para la víctima de la brutal agresión, ya que hasta ahora presentaba signos de evolución en el tratamiento que realiza desde que sufrió la brutal agresión 10 días atrás.

El joven será operado mañana al mediodía en el mismo centro de salud en donde ya había sido intervenido el miércoles pasado por una fractura mandibular que le ocasionaron los golpes que recibió al ser atacado por los agresores el sábado 4 de junio.

Las críticas de Valeria Mazza

Luego de la conferencia de prensa que había brindado en la puerta del Hospital Austral, Mazza volvió a hablar este martes y criticó el papel de la Justicia.

“La respuesta no puede ser Ezeiza. Yo sigo eligiendo quedarme en la Argentina y voy a hacer todo lo posible desde mi lugar para aportar mi grano de arena y que las cosas empiecen a funcionar de otra manera”, dijo en diálogo con Radio Con Vos.

“Sin justicia no hay reglas claras. Nosotros vivimos en democracia. Tiene que haber tres poderes que funcionen independientemente. ¿Estamos en una democracia o no?”, planteó la modelo.

Por otro lado, desestimó las versiones que hablaban acerca de que los familiares de los detenidos se habían comunicado con ellos. “Realmente quiero creer que el arrepentimiento es de corazón. Me encantaría que les pidieran disculpas a mis hijos, no a mí. Para arrepentirse primero hay que reconocer el hecho y después podés estar arrepentido. Eso no quita que tengas que pagar por lo que hiciste”, afirmó.

“Yo, desde el corazón, puedo perdonar. Pero los padres de Fernando Báez Sosa no pueden perdonar. Yo tengo que agradecer que mi hijo está vivo, ¿pero tengo que esperar que lo maten...? Lo que quiero es que esto no pase más, que no haya otra madre llorando por la vida de su hijo”, expresó.

¿Cómo sigue el estado de salud de Tiziano?

Sobre el estado de salud de Tiziano, aseguró que “está mejorando” y que “cada día está un poco mejor”.

“Hoy fuimos a ver al cirujano que lo operó. Le dio unos ejercicios para que empiece a mover los músculos. Tiene unas gomitas, porque además de las placas de titanio, le pusieron dos tornillitos en las encías de arriba y abajo. En dos días se puede sacar las gomitas y puede comer algo más sólido. Por ahora va todo por pajita”, precisó.

En relación al estado emocional del joven, contó que pudo ir procesando el trauma y que ahora tiene ganas de contar su historia. Para ello, fue fundamental el apoyo de psicólogo personal que lo acompaña en las competencias de alto rendimiento que realiza.

“Nos contó el episodio. En las primeras horas estuvo muy angustiado, se preguntaba ‘¿por qué a mí?’. A lo largo de los días pasó a decir que esto no puede pasar. Él quiere salir a hablar y contar en primera persona qué fue lo que vivió, y desde su lugar aportar lo que pueda para que estas cosas no sigan pasando”, agregó.