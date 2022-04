En el marco de la investigación que se desarrolla por el abuso sexual denunciado por una menor de 14 años en el boliche Pinar de Rocha el sábado pasado, en las últimas horas los resultados médicos confirmaron las lesiones genitales y hablan de “diagnóstico de abuso sexual”.

Los análisis fueron realizados en el Sanatorio Güemes de Palermo, y están fechados el mismo sábado 23 de abril. De tal manera, la médica a cargo ordena llevar adelante distintos procedimientos de profilaxis para con la menor. Además, se solicita la asistencia de un equipo de salud mental y psicología.

Según la reconstrucción que originalmente confeccionó la justicia, en base al relato de la madre, la víctima salió el viernes a la tarde del colegio al que asiste en Villa Devoto y le pidió permiso a su madre para ir a la casa de una amiga, donde iban a realizar una pijamada.

“Le dije que si porque me pareció algo normal. Nunca me imagine lo que pasó después. A las 5 de la mañana llaman a otra de mis hijas. Era una de las nenas para decirnos que se habían ido a Pinar de Rocha y que mi hija menor estaba muy mal, borracha y vomitando”, contó la madre según consta en la denuncia policial.

Así fue que fueron a buscarla al boliche donde encontraron a la menor semi inconsciente. La subieron a un auto y la llevaron a su casa para que descanse y se recupere. Aunque en un inicio pensaban que ese estado era producto de haber ingerido bebidas alcohólicas y que no pasaría a mayores, la situación tornó mayor gravedad cuando la madre vio que la ropa interior de su hija estaba manchada con sangre.

Además, según expresó la mujer, apenas su hija recobró cierto conocimiento, llegó a balbucear frases como: "No me arranques el corpiño" o "Ahí viene el de gorrita, el de gorrita no". También gritaba "no me hagas mal, no me hagas nada".

Inmediatamente, trasladaron a la chica al Hospital Güemes donde ratificaron el abuso sexual.

Con respecto al resto de la investigación, la Justicia corroboró, por medio de testimonios, que la víctima y dos amigas de su misma edad ingresaron de manera irregular al boliche y fueron conducidas directamente al VIP, donde habría tenido lugar la violación.

Por otro lado, la Justicia logró recuperar las cámaras de seguridad del día de la violación que ya están en manos de la Justicia de Morón. Todavía no fueron analizadas.

Se cree que las próximas fojas del expediente se completarán con las declaraciones de las amigas de la víctima en Cámara Gesell.