Al menos cinco hombres violaron a Paula Martínez en diciembre de 2016 en Florencio Varela, cuando tenía 18 años. Tuvo varios intentos de suicidios y estuvo internada en el hospital psiquiátrico Melchor Romero. El 4 de abril comienza el juicio que tanto había esperado. Pero ella ya no va a estar, a los 23 años, el 26 de diciembre de 2021 se quitó la vida.

"Paula hubiera querido que los condenen a la mayor pena posible para que nunca más se lo hagan a otro chica. Si hay algo que ella quería es que nunca mas pudieran hacerle el mismo daño que le hicieron a ella a otra", dice a Cronica.com.ar con la voz quebrada Sandra Zapata la mamá de Paula que siempre la acompañó en el camino de la búsqueda de Justicia.

El juicio será el 4, 6 y 7 de abril en el Tribunal Oral 4 de Quilmes. Son cuatro los que estarán en el banquillo de los acusados, porque uno aún se encuentra prófugo.

Cuando la invitaron a una fiesta enfrente de su casa en Florencio Varela, Paula dijo que no quería, pero le insistieron tanto que terminó aceptando. Ese 10 de diciembre de 2016, en la fiesta, un joven le dio una bebida que tenía burundanga, según determinó el juez Diego Agüero en el fallo que elevó a juicio la causa. Paula empezó a sentirse mal, muy mareada, la subieron a una Traffic y la llevaron a la habitación de otra casa cercana, donde la violaron más de cinco hombres. Cuando fue a la comisaría a hacer la denuncia, no se aplicó el protocolo para víctimas.

Sandra acompañando a su hija Paula en la búsqueda de Justicia

"Estoy expectante del juicio, muy nerviosa. Tengo miedo de lo que pueda llegar a pasar, de con lo que nos puedan atacar los abogados defensores. El dolor es enorme. Que haya llegado el juicio y que mi hija no haya llegado a tiempo. Pero a la vez es un alivio que ella no este. Prefiero pasar yo todo esto y no que lo pase ella. Es un momento muy duro, no se como lo estaría tomando hoy ella. Es muy doloroso, muy fuerte, muy triste. Es tremendo seguir la lucha sola, sin ella pero para honrar su nombre y su memoria voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que ella tenga Justicia. Que nadie se olvide", dice Sandra y agrega: "Deseo que le den la mayor cantidad de años para que esten presos. Son un peligro para la sociedad, por eso mi hija está hoy donde está. Me siento triste por no tener a mi hija y porque ella no llego a tener Justicia en vida".

"Son asesinos, mi hija hoy no está, son asesinos por lo que le hicieron. Lamentablemente los voy a tener enfrente, verles las caras. Van es estar esos tres días en la misma sala que yo, me asco, repulsión. No sé cómo puedo llegar a reccionar, tengo mucho miedo. Me estoy preparando con piscólogas para todo esto. Por otro lado que agradezco que Pau no tenga que vivir todo esto, la revictimización, qué sería hoy para ella tener que declarar . Para mi es muy duro, pero llegó el día que es lo importante", reitera la mamá.

Cuatro de los acusados Diego Domínguez, Gustavo Carbonel, Cristian Chávez y Rubén Chávez, están detenidos. Hay un prófugo, Mauro Nair Goncalves, imputado también por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas, por el que se ofrece una recompensa de 4 millones de pesos para quien pueda aportar información sobre su paradero.

"Creo que ellos la llevaron a la muerte. Ya la mataron el día que le hicieron el daño y como si no fuese suficiuente durante el año que estuvieron libres la hostigaron, la amenazaron, la volvieron loca. Después de un año hubo dos detenidos y los familiares continuaron con el hostigamiento, las amenazas, las agresiones. Todos vivían en el barrio. A Paula la habían molido a palos entre 10 mujeres prientes de uno de los violadores", recuerda Sandra y se quiebra: "El juicio no llegaba nunca. Se fue sin nada. En las peores condiciones".

Cuando se acercó por primera vez a la Justicia no le creyeron. Empezó a cortarse, a tomar pastillas; luego decidieron medicarla y hasta tuvo que estar internada.

“Paula estuvo internada en el Melchor Romero y también en un centro; recorrimos mil y una guardias psiquiátricas; estuvo internada por cortarse, por tomar pastillas, por ataques de nervios”, relata Sandra que siempre estuvi junto a su hija, fue quien la encontró muert. en el living de la casa donde vivían. "Esa vez no la pude salvar; llegué tarde”, sostiene.

Paula tenía tres hijos, que ya no vivían con ella por como estaba, además cuatro hermanitos pequeños.

"Los hijos de Paula y los hermanos saben que el lunes comienza el juicio. Quiren Justicia, me lo dicen así.Es muy duro, que ya no tengan a su mami, a su hermana , la extrañan mucho, la necesitan, ella ya no está", sostiene Sandra y concluye: "Junto al papá de los hijos de Pau estamos juntos tratando de sacar a los chicos adelante. Son siete nenes que nos necesitan fuertes y enteros"