La viuda del empresario Pedro Antonio Ragone, asesinado durante un asalto en su casa de la localidad bonaerense de Marcos Paz, dijo este lunes que su esposo murió "por los golpes y asfixiado", recordó que llegó a escuchar cuando decía que se "sentía mal y le faltaba el aire" y aseguró que los asaltantes escaparon "al ver que estaba muerto".

"Murió de los golpes, tiene una costilla rota y está asfixiado, le pusieron una corbata (en la boca)", contó esta mañana entre lágrimas Celia, esposa del empresario de 69 años, en diálogo con la prensa.

"No sabés las patadas que nos pegaron, no te imaginás lo que le deben haber hecho a él", continuó la mujer, quien dijo que no llegó a ver el rostro de los delincuentes porque, además de estar encapuchados, estaba boca abajo con las manos y los pies hacia atrás agarrados con alambre.

Celia recordó que llegó a escuchar cuando su marido dijo "no puedo respirar, me falta el aire",

"Yo tenía tanto dolor en las manos y no podía girar...para mí cuando se dieron cuenta de que mi marido estaba muerto se fueron", agregó.

La mujer contó que los ladrones se llevaron algo de dinero que tenía en una cartera, aproximadamente 30 mil pesos, unos mil euros y otra cantidad de aproximadamente 25 mil pesos.

Celia recordó a su esposo como "un tipo re bueno" y dijo que tanta gente fue a despedirlo durante el velatorio y en la iglesia que casi no pudo estar junto al féretro.

Por su parte, Ángela, hermana de Celia y cuñada del empresario, contó que cuando llegó a la casa de ellos tras el asalto los encontró atados con alambre.

"Mi hermana no los vio porque estaban encapuchados y con guantes. Ella estaba atada boca abajo con las manos y pies atados atrás con alambre", relató.

La mujer contó que, según el relato de su hermana, los delincuentes entraron por el garaje de la casa pasadas las 7 del pasado viernes y los sorprendieron cuando ya se habían levantado.

"La llave estaba puesta del lado de adentro cuando fui a abrir, Dicen que ellos tenían algo para dar vuelta la llave cuando está puesta y luego salieron por el frente de la casa", agregó.

El hecho ocurrió en la vivienda situada en Sarmiento 2475, del mencionado distrito del oeste del Gran Buenos Aires, a la que entraron tres asaltantes.

La investigación está a cargo del fiscal Sebastián Villalba.

Cuando los familiares llegaron al lugar, Ragone estaba muerto boca a bajo, atado y con una corbata colocada en la boca en el piso del living.

La investigación está a cargo del fiscal Sebastián Villalba, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) número 2 del Departamento Judicial de Mercedes, que pidió la colaboración de las DDI de Mercedes y Morón para esclarecer el hecho por el que aún no hay detenidos.

De acuerdo con las fuentes, Ragone, además de ser empresario inmobiliario, era contador público y había sido profesor del Colegio Nacional y Comercial de Marcos Paz.

Además, fue candidato a intendente del municipio por la Alianza en 1999, en una elección en la que triunfó por el Partido Justicialista Enrique Jaime Salzmann, quien gobernaba Marcos Paz desde 1987.