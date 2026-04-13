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Arrancó el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tras el escándalo del documental
El proceso a cargo del TOC N°7 comienza de cero luego de que el primer juicio quedara nulo por la participación de la por entonces jueza Julieta Makintach en el documental "Justicia Divina".
El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona arrancó este martes en los Tribunales de San Isidro, con un nuevo debate luego de que el primer proceso fuera declarado nulo por el escándalo del documental. La causa investiga el presunto "homicidio simple con dolo eventual" del astro.
Los siete imputados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón, el coordinador Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la jefa de la internación domiciliaria Nancy Edith Forlini.
Las audiencias se realizarán los martes y jueves, de 10 a 17, en el TOC Nº 7, tal como designaron las autoridades del caso.
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