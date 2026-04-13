Menú
Seguinos
en vivo
Martes, 14 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
EN VIVO

Arrancó el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tras el escándalo del documental

El proceso a cargo del TOC N°7 comienza de cero luego de que el primer juicio quedara nulo por la participación de la por entonces jueza Julieta Makintach en el documental "Justicia Divina".

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona arrancó este martes en los Tribunales de San Isidro, con un nuevo debate luego de que el primer proceso fuera declarado nulo por el escándalo del documental. La causa investiga el presunto "homicidio simple con dolo eventual" del astro.

Los siete imputados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón, el coordinador Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la jefa de la internación domiciliaria Nancy Edith Forlini.

Las audiencias se realizarán los martes y jueves, de 10 a 17, en el TOC Nº 7, tal como designaron las autoridades del caso.

NOTICIA EN DESARROLLO

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy

Esta nota habla de:
1
Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
Noticias

Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

2
Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
Noticias

Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

3
La reacción viral de Tini Stoessel al show de Justin Bieber en Coachella que explotó en las redes
Noticias

La reacción viral de Tini Stoessel al show de Justin Bieber en Coachella que explotó en las redes

4
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

5
Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica
Noticias

Preocupación por el estado de Peso Pluma: el video de la polémica

Últimas noticias de Juicio por la muerte de Diego Maradona