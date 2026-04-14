Nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona: uno por uno, quiénes son los siete imputados

Siete trabajadores de la salud serán juzgados desde este martes en los tribunales del partido bonaerense de San Isidro en el segundo juicio por la muerte del ex astro del fútbol Diego Armando Maradona, con un debate que iniciará de cero, luego de que el primer debate fuera declarado nulo por la participación de la entonces magistrada Julieta Makintach en el documental "Justicia Divina".



Son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón, la médica coordinadora de prepaga Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna. Están acusados de homicidio simple con dolo eventual, por lo que podrían enfrentar una pena de 8 a 25 años de prisión.

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Leopoldo Luque



El neurocirujano fue el médico personal de Maradona durante los últimos años de vida del ex astro del fútbol y el referente del equipo de profesionales que supervisaba su salud.

Se lo responsabiliza del manejo de la internación domiciliaria a la que llevaron al "Diez" tras su operación por un hematoma subdural en la cabeza, además de las decisiones médicas que se tomaron hasta el fallecimiento del ex futbolista.

Leopoldo Luque.

Agustina Cosachov



La psiquiatra integró el equipo médico que atendió a Maradona poco antes de su muerte.

La profesional, además de estar acusada de homicidio simple con dolo eventual, fue imputada de falsedad ideológica por firmar un certificado sobre el estado mental del "Diez" sin haberlo visitado.

Agustina Cosachov

Cosachov monitoreó el tratamiento psiquiátrico durante la internación domiciliaria en el partido bonaerense de Tigre.

La Fiscalía, asimismo, la acusa de no haberse encargado personalmente de la reanimación del ex astro del fútbol cuando ella era "la única médica presente en el lugar" en el momento en el que lo encontraron inconsciente.

Carlos Díaz



El psicólogo fue convocado para el tratamiento contra las adicciones de Maradona.

Según la Fiscalía, durante la internación domiciliaria en Tigre, el profesional recomendó restringir el contacto de la familia con el "Diez" en los días previos a su muerte, como parte de una estrategia terapéutica, por lo que se lo "aisló" indebidamente.

Carlos Díaz.

Su defensa, para pedir la absolución, apelará a los resultados del análisis toxicológico realizado al cuerpo de Maradona tras su fallecimiento, que arrojó que no había consumido drogas.

Mariano Perroni



Según la causa, era el nexo entre los enfermeros y el equipo médico principal.

Se lo acusa por la organización y supervisión del personal de enfermería.

Ricardo Almirón



El enfermero fue uno de los encargados de controlar de cerca la salud y los signos vitales del "Diez" durante la internación domiciliaria y, el día en el que murió Maradona, se encontraba de turno.

La defensa de Almirón argumentará que el enfermero cumplía órdenes del equipo médico, además de sostener que el imputado reportó anomalías en el estado de salud de Maradona poco antes de su muerte.

Sin embargo, está acusado de no haber actuado con la urgencia necesaria ante los signos de deterioro del paciente.

Nancy Forlini





La coordinadora de la prepaga estaba a cargo de la logística y la gestión administrativa del cuidado de Maradona en su casa, por asignación de Swiss Medical.

Está acusado de no haber garantizado la presencia de los recursos médicos necesarios y no haber supervisado correctamente la atención brindada.

Pedro Di Spagna





El médico clínico integró el grupo de WhatsApp en el que estaban los profesionales a cargo de la atención domiciliaria de Maradona.

Para la Fiscalía, Di Spagna era responsable de la supervisión clínica del paciente.

No obstante, según su defensa, tuvo escasa intervención directa, ya que sólo lo habrían llamado para dos interconsultas.