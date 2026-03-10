Balearon la casa de uno de los implicados en el crimen de un bebé en Rosario y dejaron una amenaza

Una vivienda fue atacada a balazos durante la madrugada de este martes en la zona sur de Rosario y en el lugar la Policía encontró una amenaza escrita dirigida al primo de Alan Nahuel Vallejos, uno de los acusados del crimen de un bebé asesinado a tiros dentro de una barbería de esa ciudad.

El violento hecho fue reportado a través de un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones de arma de fuego en el secto, que dejaron varios horificios de bala en la puerta de una vivienda ubicada sobre la calle Bacle al 6500.

Los efectivos policiales que asistieron al lugar secuestraron cuatro vainas servidas calibre 9 milímetros, hallaron un papel doblado apoyado sobre una ventana, escrito con fibrón negro, en el que se mencionaba el nombre y apellido del primo de Vallejos, de 21 años, según informó Rosario 3.

El ataque ocurrió horas después de que, en una audiencia realizada el lunes, Vallejos quedara en prisión preventiva junto a otro acusado por el crimen del menor.

Así quedó la puerta baleada (Gentileza Rosario 3).

La causa por el asesinato del bebé es investigada por la fiscal Agustina Eiris, quien acusó a Vallejos de haber protagonizado una pelea dentro de la barbería con Ismael G., un cliente del local.

La hipótesis del crimen del bebé

De acuerdo con la investigación, el joven lo golpeó junto a su primo utilizando una manopla.

El conflicto, según la hipótesis fiscal, se originó tras un cruce verbal y se agravó cuando Ismael G. lanzó una botella contra el auto de Vallejos y su familiar.

Durante la audiencia realizada el lunes en el Centro de Justicia Penal, Vallejos rechazó las acusaciones y aseguró: "Doy la cara. A mí no me secuestraron ningún celular. En mi casa no encontraron nada".

En la misma audiencia también fue imputado Mario Antonio Kevin Portillo, de 25 años, señalado como el presunto autor de los disparos que provocaron la muerte del bebé. El acusado reconoció haber efectuado disparos con un revólver calibre .38, aunque intentó justificar su accionar.

"Nunca vi que estaba el bebé en la barbería", afirmó, y agregó que, de haberlo advertido, "nunca hubiera hecho eso", ya que tiene "sobrinos menores de edad".

Tras escuchar a ambos imputados, el juez Gasparini resolvió dictarles prisión preventiva y cuestionó su "desprecio por la vida", al considerar que existen elementos para analizar el homicidio como un hecho premeditado.

