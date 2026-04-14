Muerte de Ángel: declaran la madre y el padrastro, quienes podrían quedar imputados por homicidio

Luego de que la autopsia de Ángel López, el nene de cuatro años fallecido en Comodoro Rivadavia, Chubut, arrojara que tenía al menos 20 golpes en la cabeza que derivaron en el paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida, la madre del niño, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel González, ambos acusados de homicidio agravado por el vínculo, fueron citados a declarar.

En ese marco, familiares, vecinos y allegados convocaron a una marcha. La concentración se inició a las 9:15 horas en el cruce de las avenidas Canadá y Portugal. El objetivo es movilizar todos juntos hacia la Oficina Judicial, ubicada en el barrio Roca, para pedir justicia por Ángel.

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