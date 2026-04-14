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Martes, 14 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
INVESTIGACIÓN

Muerte de Ángel: declaran la madre y el padrastro, quienes podrían quedar imputados por homicidio

Un grupo de familiares, vecinos y allegados se movilizan hacia la sede judicial en una audiencia que será clave para el caso.

Francisco Nutti

Luego de que la autopsia de Ángel López, el nene de cuatro años fallecido en Comodoro Rivadavia, Chubut, arrojara que tenía al menos 20 golpes en la cabeza que derivaron en el paro cardiorrespiratorio que terminó con su vida, la madre del niño, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel González, ambos acusados de homicidio agravado por el vínculo, fueron citados a declarar.

En ese marco, familiares, vecinos y allegados convocaron a una marcha. La concentración se inició a las 9:15 horas en el cruce de las avenidas Canadá y Portugal. El objetivo es movilizar todos juntos hacia la Oficina Judicial, ubicada en el barrio Roca, para pedir justicia por Ángel.

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