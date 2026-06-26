Cayeron tres viudas negras por un brutal asalto en 2023: la víctima recibió una golpiza y fue desvalijada

Una feroz golpiza, un departamento desvalijado y una investigación que demandó casi tres años de seguimiento terminaron esta semana con la detención de cuatro integrantes de una organización criminal. Se trata de tres jóvenes acusadas de actuar como "viudas negras" y un hombre sospechado de ser uno de los golpeadores.

Las detenciones se concretaron tras una serie de allanamientos ordenados por el juez Carlos Cociancich.

El origen de la causa se remonta a la noche del 21 de octubre de 2023, cuando un vecino del barrio porteño de Recoleta invitó a su domicilio a tres chicas que había conocido a través de las redes sociales.

El encuentro se pactó mediante la plataforma Instagram con una de las sospechosas, quien luego se encargó de sumar a las otras dos jóvenes. En un momento de la noche, una de las invitadas solicitó salir del departamento con la supuesta excusa de bajar a comprar bebidas.

El acusado de haber golpeado a la víctima.

A diferencia de los robos comunes bajo la modalidad de "viudas negras", donde las entregadoras suelen utilizar psicofármacos para dormir a los damnificados, el escenario en este departamento tomó un giro mucho más agresivo.

En lugar de una víctima dormida, el dueño de casa se encontró de frente con una situación extrema. Dos hombres armados irrumpieron de golpe en la propiedad aprovechando la puerta abierta por la entregadora.

El propietario fue sometido a una brutal golpiza e incluso los delincuentes intentaron asfixiarlo para cortarle cualquier posibilidad de resistencia o pedido de auxilio. Mientras la víctima se encontraba completamente indefensa en el suelo, el grupo criminal se dedicó a saquear las habitaciones.

Huyeron con dinero en efectivo, tarjetas de débito y diversos elementos de valor personal. El escape de la banda estuvo coordinado desde el exterior del edificio por otro integrante que aguardaba en la vía pública. Los delincuentes utilizaron una camioneta que se encontraba con el motor en marcha en las inmediaciones.

El hombre atacado aportó de manera precisa el enlace del perfil de Instagram de la joven con la que había iniciado el contacto digital. A partir de ese dato, los investigadores comenzaron el rastreo tecnológico.

Así lograron identificar individualmente a los sospechosos mediante tareas de campo que incluyeron el cruce de las cámaras de seguridad de la zona y el análisis del impacto de las antenas de telefonía celular. Con las identidades confirmadas, se ordenaron los operativos.

¿Quiénes son los detenidos?

Entre las detenidas se encuentra Pía Nahir J., de 21 años y ex empleada de comercio, quien según los investigadores habría sido el nexo clave para seducir a la víctima por redes sociales.

La segunda mujer imputada fue identificada como Melany Bianca R., de 26 años, con domicilio en el barrio de Boedo y que poseía empleos formales en blanco al momento de ser capturada.

Su detención se produjo en la periferia de la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores, donde los uniformados le secuestraron 1.100 dólares, más de dos millones de pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares y dos televisores inteligentes.

La tercera sospechosa del comando es Sol Tamara O., también de 21 años, con residencia fija en Villa Lugano.

Lo secuestrado en poder de los acusados.

El único varón capturado es Patricio Enzo S., un joven de 25 años y antiguo monotributista. El sospechoso fue localizado en un inmueble de la calle Pedernera al 3000, lugar donde el personal policial incautó una pistola marca Bersa calibre .380 cargada con treinta municiones y cuatro dispositivos móviles que serán sometidos a peritajes informáticos.

La camioneta utilizada para la fuga ya fue localizada y su chapa patente quedó incorporada a las pruebas de la causa. Los cuatro detenidos quedaron a disposición del juez a la espera de ser indagados.